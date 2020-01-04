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هل الجن قادرٌ على التشكُّل على هيئة البشر؟.. "المغامسي" يجيب عن هذا السؤال

رفض إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، التسليم بمقدرة الجن على التشكُّل على هيئة البشر معللاً بأن حدوث ذلك يعني حصول خلل عظيم في حياة الناس.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم ردًّا على تساؤل: هل يستطيع الجن أن يتشكلوا على هيئة البشر؟

وقال: "أعطى الله الجن القدرة على التشكُّل، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الأنس من قال بهذا أخذ بالحديث الذي في الصحيح، وذلك الجني الذي تشكل لأبي هريرة لما كان يأخذ من الصدقات التي ائتمنه النبيﷺ عليها".

وأضاف المغامسي: "والذي يظهر لي أن هذا حال خاصة، ولا أكاد أجزم، وأنا لا أعتقد أن الجن يقدرون على التشكُّل على هيئة بني آدم. ولو قلنا بهذا (قدرة الجن على التشكل على هيئة بني آدم) لحدث خلل عظيم في الناس".

مضيفًا: "أنت لا تدري هذا الذي يكلمك هو صاحبك الذي تعرفه أم هو جني تشكَّل على هيئته".

واستدرك: "لكن قد يتشكل الجني على هيئة بعض الحيوانات والدواب، كالقطط والكلاب السود والحيات.. ويمكن أن يقع هذا، ودلت الآثار من حيث الجملة على إمكانية هذا. والأصل أنهم أجسام نارية خفيفة جدًّا، فيها من اللطف الشيء الكثير.

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل الجن قادرٌ على التشكُّل على هيئة البشر؟.. "المغامسي" يجيب عن هذا السؤال
سبق

رفض إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، التسليم بمقدرة الجن على التشكُّل على هيئة البشر معللاً بأن حدوث ذلك يعني حصول خلل عظيم في حياة الناس.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم ردًّا على تساؤل: هل يستطيع الجن أن يتشكلوا على هيئة البشر؟

وقال: "أعطى الله الجن القدرة على التشكُّل، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الأنس من قال بهذا أخذ بالحديث الذي في الصحيح، وذلك الجني الذي تشكل لأبي هريرة لما كان يأخذ من الصدقات التي ائتمنه النبيﷺ عليها".

وأضاف المغامسي: "والذي يظهر لي أن هذا حال خاصة، ولا أكاد أجزم، وأنا لا أعتقد أن الجن يقدرون على التشكُّل على هيئة بني آدم. ولو قلنا بهذا (قدرة الجن على التشكل على هيئة بني آدم) لحدث خلل عظيم في الناس".

مضيفًا: "أنت لا تدري هذا الذي يكلمك هو صاحبك الذي تعرفه أم هو جني تشكَّل على هيئته".

واستدرك: "لكن قد يتشكل الجني على هيئة بعض الحيوانات والدواب، كالقطط والكلاب السود والحيات.. ويمكن أن يقع هذا، ودلت الآثار من حيث الجملة على إمكانية هذا. والأصل أنهم أجسام نارية خفيفة جدًّا، فيها من اللطف الشيء الكثير.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:56 PM

هل الجن قادرٌ على التشكُّل على هيئة البشر؟.. "المغامسي" يجيب عن هذا السؤال

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
36
29,723

رفض إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، التسليم بمقدرة الجن على التشكُّل على هيئة البشر معللاً بأن حدوث ذلك يعني حصول خلل عظيم في حياة الناس.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم ردًّا على تساؤل: هل يستطيع الجن أن يتشكلوا على هيئة البشر؟

وقال: "أعطى الله الجن القدرة على التشكُّل، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الأنس من قال بهذا أخذ بالحديث الذي في الصحيح، وذلك الجني الذي تشكل لأبي هريرة لما كان يأخذ من الصدقات التي ائتمنه النبيﷺ عليها".

وأضاف المغامسي: "والذي يظهر لي أن هذا حال خاصة، ولا أكاد أجزم، وأنا لا أعتقد أن الجن يقدرون على التشكُّل على هيئة بني آدم. ولو قلنا بهذا (قدرة الجن على التشكل على هيئة بني آدم) لحدث خلل عظيم في الناس".

مضيفًا: "أنت لا تدري هذا الذي يكلمك هو صاحبك الذي تعرفه أم هو جني تشكَّل على هيئته".

واستدرك: "لكن قد يتشكل الجني على هيئة بعض الحيوانات والدواب، كالقطط والكلاب السود والحيات.. ويمكن أن يقع هذا، ودلت الآثار من حيث الجملة على إمكانية هذا. والأصل أنهم أجسام نارية خفيفة جدًّا، فيها من اللطف الشيء الكثير.

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