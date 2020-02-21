النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفنان السعودي "كفته": أعتز بمحبة الأطفال وعملي القادم ستشاهدونه في رمضان

طالب متابعي "سبق" بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه

عبر الفنان السعودي سلمان المقيطيب " كفته" عن اعتزازه بمحبة الأطفال بالمملكة والعالم العربي، مشيراً إلى أنه بصدد مشاركة فنية جديدة ومميزة عبر " شباب البومب 10" في شهر رمضان المبارك .

وفي الفتاصيل، قال "المقيطيب" في تصريح لـ "سبق" إن ارتباطه بالعمل الفني كان قبل 15 عاماً ولقب " كفته " في مسلسل "كلنا عيال قرية" مقدماً الشكر لكافة زملائه بمسيرته الفنية التي لا تزال حافلة بالمنجزات والعطاء المتجدد.


وأضاف أن أكثر ما يشده، حرص الأطفال على التقاط السيلفي معه في الأسواق والمطاعم والذي يصفه بشعور رائع لما يحملونه من براءة .

وطالب " كفته " في ختام حديثه، متابعي صحيفة "سبق" بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه، متمنياً أن يجد متبرع ينهي معاناته مع الفشل الكلوي .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفنان السعودي "كفته": أعتز بمحبة الأطفال وعملي القادم ستشاهدونه في رمضان
سبق

عبر الفنان السعودي سلمان المقيطيب " كفته" عن اعتزازه بمحبة الأطفال بالمملكة والعالم العربي، مشيراً إلى أنه بصدد مشاركة فنية جديدة ومميزة عبر " شباب البومب 10" في شهر رمضان المبارك .

وفي الفتاصيل، قال "المقيطيب" في تصريح لـ "سبق" إن ارتباطه بالعمل الفني كان قبل 15 عاماً ولقب " كفته " في مسلسل "كلنا عيال قرية" مقدماً الشكر لكافة زملائه بمسيرته الفنية التي لا تزال حافلة بالمنجزات والعطاء المتجدد.


وأضاف أن أكثر ما يشده، حرص الأطفال على التقاط السيلفي معه في الأسواق والمطاعم والذي يصفه بشعور رائع لما يحملونه من براءة .

وطالب " كفته " في ختام حديثه، متابعي صحيفة "سبق" بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه، متمنياً أن يجد متبرع ينهي معاناته مع الفشل الكلوي .

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
12:35 AM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
02:52 AM

الفنان السعودي "كفته": أعتز بمحبة الأطفال وعملي القادم ستشاهدونه في رمضان

طالب متابعي "سبق" بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
2,848

عبر الفنان السعودي سلمان المقيطيب " كفته" عن اعتزازه بمحبة الأطفال بالمملكة والعالم العربي، مشيراً إلى أنه بصدد مشاركة فنية جديدة ومميزة عبر " شباب البومب 10" في شهر رمضان المبارك .

وفي الفتاصيل، قال "المقيطيب" في تصريح لـ "سبق" إن ارتباطه بالعمل الفني كان قبل 15 عاماً ولقب " كفته " في مسلسل "كلنا عيال قرية" مقدماً الشكر لكافة زملائه بمسيرته الفنية التي لا تزال حافلة بالمنجزات والعطاء المتجدد.


وأضاف أن أكثر ما يشده، حرص الأطفال على التقاط السيلفي معه في الأسواق والمطاعم والذي يصفه بشعور رائع لما يحملونه من براءة .

وطالب " كفته " في ختام حديثه، متابعي صحيفة "سبق" بالدعاء له بالشفاء من الفشل الكلوي الذي يعاني منه، متمنياً أن يجد متبرع ينهي معاناته مع الفشل الكلوي .

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة