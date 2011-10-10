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انفجارات بمخازن أسلحة ومقتل وإصابة 10 حوثيين في "حيس اليمنية"

شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان

شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار منزل استخدم كمستودع للأسلحة.

وعلمت "سبق" من مصادر عسكرية مقتل وإصابة 10 مسلحين حوثيين جراء انفجار مخازن أسلحة وذخائر تابع لهم في ريف مديرية حيس بالحديدة، كما شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان.

اليمن مديرية حيس الحديدة مخازن أسلحة وذخائر

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجارات بمخازن أسلحة ومقتل وإصابة 10 حوثيين في "حيس اليمنية"
سبق

شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار منزل استخدم كمستودع للأسلحة.

وعلمت "سبق" من مصادر عسكرية مقتل وإصابة 10 مسلحين حوثيين جراء انفجار مخازن أسلحة وذخائر تابع لهم في ريف مديرية حيس بالحديدة، كما شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:56 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:23 AM

انفجارات بمخازن أسلحة ومقتل وإصابة 10 حوثيين في "حيس اليمنية"

شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان

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فهد كاملي - الحد الجنوبي
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5,201

شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار منزل استخدم كمستودع للأسلحة.

وعلمت "سبق" من مصادر عسكرية مقتل وإصابة 10 مسلحين حوثيين جراء انفجار مخازن أسلحة وذخائر تابع لهم في ريف مديرية حيس بالحديدة، كما شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان.

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