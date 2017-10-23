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شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا

مُطالبات بإلزامها باستخدام الرش منعًا لتطاير الغبار

تسببت معدات ثقيلة تعمل في مشروع يقع شمال حجز المركبات في مخطط الشرائع، بإثارة الأتربة والغبار على مستخدمي الجهة الشمالية بالحجز للجلوس أو ممارسة رياضة المشي والهرولة.

وثقت "سبق" مساء اليوم التلوث البصري الذي أحدثته المعدات في الموقع، ونقلت مطالبات مرتادي حجز المركبات في الشرائع، بضرورة إلزام مثل هذه المعدات باستخدام الرش لمنع تطاير الغبار في المكان، وما يسببه من أضرار صحية على من يرتاد الموقع وبالذات من لديهم مشاكل تنفسية كالربو وخلافه.

وكان عدد من المعدات يعمل في الموقع لأحد المشاريع، تسبب في إحداث تشوه بصري وصحي في الموقع ذاته.

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شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا
سبق

تسببت معدات ثقيلة تعمل في مشروع يقع شمال حجز المركبات في مخطط الشرائع، بإثارة الأتربة والغبار على مستخدمي الجهة الشمالية بالحجز للجلوس أو ممارسة رياضة المشي والهرولة.

وثقت "سبق" مساء اليوم التلوث البصري الذي أحدثته المعدات في الموقع، ونقلت مطالبات مرتادي حجز المركبات في الشرائع، بضرورة إلزام مثل هذه المعدات باستخدام الرش لمنع تطاير الغبار في المكان، وما يسببه من أضرار صحية على من يرتاد الموقع وبالذات من لديهم مشاكل تنفسية كالربو وخلافه.

وكان عدد من المعدات يعمل في الموقع لأحد المشاريع، تسبب في إحداث تشوه بصري وصحي في الموقع ذاته.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
06:17 PM

شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا

مُطالبات بإلزامها باستخدام الرش منعًا لتطاير الغبار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
1,958

تسببت معدات ثقيلة تعمل في مشروع يقع شمال حجز المركبات في مخطط الشرائع، بإثارة الأتربة والغبار على مستخدمي الجهة الشمالية بالحجز للجلوس أو ممارسة رياضة المشي والهرولة.

وثقت "سبق" مساء اليوم التلوث البصري الذي أحدثته المعدات في الموقع، ونقلت مطالبات مرتادي حجز المركبات في الشرائع، بضرورة إلزام مثل هذه المعدات باستخدام الرش لمنع تطاير الغبار في المكان، وما يسببه من أضرار صحية على من يرتاد الموقع وبالذات من لديهم مشاكل تنفسية كالربو وخلافه.

وكان عدد من المعدات يعمل في الموقع لأحد المشاريع، تسبب في إحداث تشوه بصري وصحي في الموقع ذاته.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

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