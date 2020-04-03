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محافظ بيشة يدشِّن مبادرة لرش وتعقيم الجوامع والمساجد بالمحافظة

أطلقتها إدارة الدعوة والإرشاد.. وبدأت بجامع إمام الدعوة بمخطط الموسى

دشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم الجمعة مبادرة إيجابية لرش وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة، التي أطلقتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ممثلة في مديرها الشيخ ظافر بن وهيب الشهراني، بالتعاون مع بلدية بيشة ممثلة في رئيسها المهندس محمد الحويطي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سعيد بن ناصر الطلوق، ومدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، ومدير دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي، ومدير مرور بيشة العقيد مفلح الشهراني.

وبدأت المبادرة بجامع إمام الدعوة بمخطط الموسى، وتفقد المحافظ جميع المرافق، منها مغسلة الموتى الجديدة، واستمع لشرح مفصل عنها من إمام الجامع صالح بن سفر الغامدي.

ومن جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ببيشة ظافر بن وهيب الشهراني شكره وتقديره لمحافظ بيشة على حضوره وتدشينه المبادرة، مضيفًا بأنه تم الاتفاق مع رؤساء بلديات بيشة الخمس لتعقيم وتطهير الجوامع، وما أمكن من المساجد داخل وخارج المحافظة.

وأكد "الشهراني" أنه تم تعقيم ورش جامع إمام الدعوة، وجامع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لوجود مغاسل للموتى بالجامعَيْن، وحاجتهما الماسة للتعقيم. مشيرًا إلى وجود 10 فرق لتطهير وتعقيم جميع الجوامع والمساجد في بيشة.

ولفت الشهراني إلى أنه تم توجيه الأئمة في المراكز الأخرى للتنسيق مع البلديات للعمل على تطهير ورش الجوامع بها. مقدمًا شكره لجميع رؤساء بلديات المحافظة على تعاونهم الدائم، ومشاركتهم في هذه المبادرة.

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محافظ بيشة يدشِّن مبادرة لرش وتعقيم الجوامع والمساجد بالمحافظة
سبق

دشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم الجمعة مبادرة إيجابية لرش وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة، التي أطلقتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ممثلة في مديرها الشيخ ظافر بن وهيب الشهراني، بالتعاون مع بلدية بيشة ممثلة في رئيسها المهندس محمد الحويطي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سعيد بن ناصر الطلوق، ومدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، ومدير دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي، ومدير مرور بيشة العقيد مفلح الشهراني.

وبدأت المبادرة بجامع إمام الدعوة بمخطط الموسى، وتفقد المحافظ جميع المرافق، منها مغسلة الموتى الجديدة، واستمع لشرح مفصل عنها من إمام الجامع صالح بن سفر الغامدي.

ومن جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ببيشة ظافر بن وهيب الشهراني شكره وتقديره لمحافظ بيشة على حضوره وتدشينه المبادرة، مضيفًا بأنه تم الاتفاق مع رؤساء بلديات بيشة الخمس لتعقيم وتطهير الجوامع، وما أمكن من المساجد داخل وخارج المحافظة.

وأكد "الشهراني" أنه تم تعقيم ورش جامع إمام الدعوة، وجامع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لوجود مغاسل للموتى بالجامعَيْن، وحاجتهما الماسة للتعقيم. مشيرًا إلى وجود 10 فرق لتطهير وتعقيم جميع الجوامع والمساجد في بيشة.

ولفت الشهراني إلى أنه تم توجيه الأئمة في المراكز الأخرى للتنسيق مع البلديات للعمل على تطهير ورش الجوامع بها. مقدمًا شكره لجميع رؤساء بلديات المحافظة على تعاونهم الدائم، ومشاركتهم في هذه المبادرة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
11:56 PM

محافظ بيشة يدشِّن مبادرة لرش وتعقيم الجوامع والمساجد بالمحافظة

أطلقتها إدارة الدعوة والإرشاد.. وبدأت بجامع إمام الدعوة بمخطط الموسى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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دشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم الجمعة مبادرة إيجابية لرش وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة، التي أطلقتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ممثلة في مديرها الشيخ ظافر بن وهيب الشهراني، بالتعاون مع بلدية بيشة ممثلة في رئيسها المهندس محمد الحويطي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سعيد بن ناصر الطلوق، ومدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، ومدير دوريات الأمن العقيد محمد بن عبدالله بن هندي، ومدير مرور بيشة العقيد مفلح الشهراني.

وبدأت المبادرة بجامع إمام الدعوة بمخطط الموسى، وتفقد المحافظ جميع المرافق، منها مغسلة الموتى الجديدة، واستمع لشرح مفصل عنها من إمام الجامع صالح بن سفر الغامدي.

ومن جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ببيشة ظافر بن وهيب الشهراني شكره وتقديره لمحافظ بيشة على حضوره وتدشينه المبادرة، مضيفًا بأنه تم الاتفاق مع رؤساء بلديات بيشة الخمس لتعقيم وتطهير الجوامع، وما أمكن من المساجد داخل وخارج المحافظة.

وأكد "الشهراني" أنه تم تعقيم ورش جامع إمام الدعوة، وجامع الملك عبدالعزيز؛ وذلك لوجود مغاسل للموتى بالجامعَيْن، وحاجتهما الماسة للتعقيم. مشيرًا إلى وجود 10 فرق لتطهير وتعقيم جميع الجوامع والمساجد في بيشة.

ولفت الشهراني إلى أنه تم توجيه الأئمة في المراكز الأخرى للتنسيق مع البلديات للعمل على تطهير ورش الجوامع بها. مقدمًا شكره لجميع رؤساء بلديات المحافظة على تعاونهم الدائم، ومشاركتهم في هذه المبادرة.

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