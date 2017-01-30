وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع.

"الأرصاد" يبشر بحالة مطرية جديدة تستمر عدة أيام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-30 كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع. وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442 04:14 PM

"الأرصاد" يبشر بحالة مطرية جديدة تستمر عدة أيام المركز الوطني أكد أنها ستؤثر على مناطق عدة بالمملكة





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كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع.

وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.