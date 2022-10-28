النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمراء وملاك ونوادر.. شاهد حفل تدشين مزاد ومهرجان الإبل بحفر الباطن

فعاليات وفقرات ومسابقات وكلمات وقصائد شعرية وأنشطة ترفيهية وتجارية

دشن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل السعودي، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس، حفل انطلاق مزاد ومهرجان الإبل 2021 م بالمحافظة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 5 ربيع ثاني.

وقد حضر الحفل عدد من الأمراء ومسؤولي الإدارات المدنية والعسكرية، وجمْع من أهالي المحافظة، وكبار ملاك وتجار الإبل على مستوى المملكة والخليج.

وتَضَمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والكلمات والقصائد الشعرية احتفاءً بهذه المناسبة، كما شهد عرضًا لنوادر الإبل بكل ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص أمام الحضور على نخبة من الإبل.

ويُعد هذا المزاد من أكبر المزادات على مستوى المملكة والخليج، وتُقدر مساحته بأكثر من ٦ ملايين متر مربع، ويشتمل المهرجان على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة المحالب، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة الهجيج، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على المطاعم العالمية والأسواق الشعبية والأسر المنتجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمراء وملاك ونوادر.. شاهد حفل تدشين مزاد ومهرجان الإبل بحفر الباطن
سبق

دشن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل السعودي، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس، حفل انطلاق مزاد ومهرجان الإبل 2021 م بالمحافظة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 5 ربيع ثاني.

وقد حضر الحفل عدد من الأمراء ومسؤولي الإدارات المدنية والعسكرية، وجمْع من أهالي المحافظة، وكبار ملاك وتجار الإبل على مستوى المملكة والخليج.

وتَضَمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والكلمات والقصائد الشعرية احتفاءً بهذه المناسبة، كما شهد عرضًا لنوادر الإبل بكل ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص أمام الحضور على نخبة من الإبل.

ويُعد هذا المزاد من أكبر المزادات على مستوى المملكة والخليج، وتُقدر مساحته بأكثر من ٦ ملايين متر مربع، ويشتمل المهرجان على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة المحالب، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة الهجيج، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على المطاعم العالمية والأسواق الشعبية والأسر المنتجة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:40 PM

أمراء وملاك ونوادر.. شاهد حفل تدشين مزاد ومهرجان الإبل بحفر الباطن

فعاليات وفقرات ومسابقات وكلمات وقصائد شعرية وأنشطة ترفيهية وتجارية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
3,469

دشن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل السعودي، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس، حفل انطلاق مزاد ومهرجان الإبل 2021 م بالمحافظة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 5 ربيع ثاني.

وقد حضر الحفل عدد من الأمراء ومسؤولي الإدارات المدنية والعسكرية، وجمْع من أهالي المحافظة، وكبار ملاك وتجار الإبل على مستوى المملكة والخليج.

وتَضَمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والكلمات والقصائد الشعرية احتفاءً بهذه المناسبة، كما شهد عرضًا لنوادر الإبل بكل ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص أمام الحضور على نخبة من الإبل.

ويُعد هذا المزاد من أكبر المزادات على مستوى المملكة والخليج، وتُقدر مساحته بأكثر من ٦ ملايين متر مربع، ويشتمل المهرجان على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة المحالب، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة الهجيج، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على المطاعم العالمية والأسواق الشعبية والأسر المنتجة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة