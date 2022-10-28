أمراء وملاك ونوادر.. شاهد حفل تدشين مزاد ومهرجان الإبل بحفر الباطن

فعاليات وفقرات ومسابقات وكلمات وقصائد شعرية وأنشطة ترفيهية وتجارية

دشن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل السعودي، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس، حفل انطلاق مزاد ومهرجان الإبل 2021 م بالمحافظة، الذي يقام خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 5 ربيع ثاني.

وقد حضر الحفل عدد من الأمراء ومسؤولي الإدارات المدنية والعسكرية، وجمْع من أهالي المحافظة، وكبار ملاك وتجار الإبل على مستوى المملكة والخليج.

وتَضَمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والكلمات والقصائد الشعرية احتفاءً بهذه المناسبة، كما شهد عرضًا لنوادر الإبل بكل ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص أمام الحضور على نخبة من الإبل.

ويُعد هذا المزاد من أكبر المزادات على مستوى المملكة والخليج، وتُقدر مساحته بأكثر من ٦ ملايين متر مربع، ويشتمل المهرجان على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة المحالب، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة الهجيج، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على المطاعم العالمية والأسواق الشعبية والأسر المنتجة.