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"هيئة القطيف" تبدأ تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا


سبق- الدمام: بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف، في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عددًا من الرسائل الوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع محافظ القطيف فلاح بن سلمان الخالدي، على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ سلطان بن سعود الخالدي والذي قام كذلك بزيارة مدير إدارة ‏الشؤون الأمنية بالمحافظة وليد بن عبدالوهاب الصياح، ومدير شرطة المحافظة اللواء ظافر بن ناصر الشهري، ومساعده العميد شفيق بن عبدالله الثويني، ومدير الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد سلطان بن عيد العوني، ومساعد مدير مرور المحافظة العقيد بندر بن ثعيل المطيري الذين اطلعوا على خطة العمل الميداني والتوعوي، وأبدوا تعاونهم في تفعيل الشراكة بين الهيئة وتلك الجهات.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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"هيئة القطيف" تبدأ تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا
سبق


سبق- الدمام: بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف، في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عددًا من الرسائل الوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع محافظ القطيف فلاح بن سلمان الخالدي، على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ سلطان بن سعود الخالدي والذي قام كذلك بزيارة مدير إدارة ‏الشؤون الأمنية بالمحافظة وليد بن عبدالوهاب الصياح، ومدير شرطة المحافظة اللواء ظافر بن ناصر الشهري، ومساعده العميد شفيق بن عبدالله الثويني، ومدير الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد سلطان بن عيد العوني، ومساعد مدير مرور المحافظة العقيد بندر بن ثعيل المطيري الذين اطلعوا على خطة العمل الميداني والتوعوي، وأبدوا تعاونهم في تفعيل الشراكة بين الهيئة وتلك الجهات.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:50 AM

"هيئة القطيف" تبدأ تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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سبق- الدمام: بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف، في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت الهيئة عددًا من الرسائل الوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

واطلع محافظ القطيف فلاح بن سلمان الخالدي، على خطة العمل الميداني والتوعوي أثناء زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ سلطان بن سعود الخالدي والذي قام كذلك بزيارة مدير إدارة ‏الشؤون الأمنية بالمحافظة وليد بن عبدالوهاب الصياح، ومدير شرطة المحافظة اللواء ظافر بن ناصر الشهري، ومساعده العميد شفيق بن عبدالله الثويني، ومدير الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد سلطان بن عيد العوني، ومساعد مدير مرور المحافظة العقيد بندر بن ثعيل المطيري الذين اطلعوا على خطة العمل الميداني والتوعوي، وأبدوا تعاونهم في تفعيل الشراكة بين الهيئة وتلك الجهات.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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