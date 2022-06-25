هل خطر على بالك يوماً أن ما بداخل سريرك، قد يجعلك مريضاً بدلاً أن تكون آمناً؟ إنه المكان الذي تقضي فيه حوالي ثلث عمرك. وحسب تقرير على موقع "CNN" بالعربية، يحتوي السرير على العديد من الملوثات، والبكتيريا، والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية، التي لا يمكنك رؤيتها، ولكن الدراسات تؤكد وجودها. عث الغبار حتى لو لم تكن لديك حساسية من عث الغبار، إلا أنه يسبب الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص، والحل هو التخلص من السجاد او تنظيفه، وتنظيف الأرضيات. العفن والفطريات تحتوي الأسرة على العفن، والفطريات، والبكتيريا، والحل هو وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير. التعرّق بقوة يقضي الأشخاص ثلث حياتهم في السرير، ما يعني أنهم يتعرقون عليه بمقدار 26 غالوناً سنوياً، والحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. مخلفات الحيوانات الأليفة مهما كنت تحب حيوانك الأليف، فقد تكون حساسًا تجاه وبره، بوله، أو لعابه، والحل هو تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

احذر.. سريرك قد يتسبب لك بالمرض لاحتوائه هذه الأشياء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-25 هل خطر على بالك يوماً أن ما بداخل سريرك، قد يجعلك مريضاً بدلاً أن تكون آمناً؟ إنه المكان الذي تقضي فيه حوالي ثلث عمرك.

وحسب تقرير على موقع "CNN" بالعربية، يحتوي السرير على العديد من الملوثات، والبكتيريا، والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية، التي لا يمكنك رؤيتها، ولكن الدراسات تؤكد وجودها.



عث الغبار



حتى لو لم تكن لديك حساسية من عث الغبار، إلا أنه يسبب الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص، والحل هو التخلص من السجاد او تنظيفه، وتنظيف الأرضيات.



العفن والفطريات



تحتوي الأسرة على العفن، والفطريات، والبكتيريا، والحل هو وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.



التعرّق بقوة





يقضي الأشخاص ثلث حياتهم في السرير، ما يعني أنهم يتعرقون عليه بمقدار 26 غالوناً سنوياً، والحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.



مخلفات الحيوانات الأليفة



مهما كنت تحب حيوانك الأليف، فقد تكون حساسًا تجاه وبره، بوله، أو لعابه، والحل هو تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 02:22 PM

احذر.. سريرك قد يتسبب لك بالمرض لاحتوائه هذه الأشياء الحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع





A A A





198 مشاركة

هل خطر على بالك يوماً أن ما بداخل سريرك، قد يجعلك مريضاً بدلاً أن تكون آمناً؟ إنه المكان الذي تقضي فيه حوالي ثلث عمرك.

وحسب تقرير على موقع "CNN" بالعربية، يحتوي السرير على العديد من الملوثات، والبكتيريا، والفطريات، والمواد المثيرة للحساسية، التي لا يمكنك رؤيتها، ولكن الدراسات تؤكد وجودها.



عث الغبار



حتى لو لم تكن لديك حساسية من عث الغبار، إلا أنه يسبب الشعور بالانزعاج لجميع الأشخاص، والحل هو التخلص من السجاد او تنظيفه، وتنظيف الأرضيات.



العفن والفطريات



تحتوي الأسرة على العفن، والفطريات، والبكتيريا، والحل هو وضع جهاز لتنقية الهواء بجوار السرير.



التعرّق بقوة





يقضي الأشخاص ثلث حياتهم في السرير، ما يعني أنهم يتعرقون عليه بمقدار 26 غالوناً سنوياً، والحل غسل الفراش بماء ساخن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.



مخلفات الحيوانات الأليفة



مهما كنت تحب حيوانك الأليف، فقد تكون حساسًا تجاه وبره، بوله، أو لعابه، والحل هو تنظيف المراتب والوسائد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.