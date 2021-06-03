النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر

باشرت 865 بلاغًا كيديًا.. وقامت بتصفية مستحقات 300 متوفى

تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.

جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.

وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر
سبق

تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.

جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.

وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:10 PM

"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر

باشرت 865 بلاغًا كيديًا.. وقامت بتصفية مستحقات 300 متوفى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,978

تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.

جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.

وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة