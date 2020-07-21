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الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة والطائف

رياح نشطة على الشرقية والرياض والقصيم ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر رياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة والطائف
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر رياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:15 AM

الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على نجران وجازان وعسير والباحة والطائف

رياح نشطة على الشرقية والرياض والقصيم ومكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر رياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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