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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يدشن أحدث مركز لتقنيات التصوير التشخيصي والنووي

بالتعاون مع شركة SIEMENS.. الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

أقيم أمس حفل تدشين أحدث مركز لخدمات التصوير التشخيصي والطب النووي الرقمي والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. جاء ذلك بحضور ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والمهندس ميشال عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز بالسعودية وعدد من المسؤولين؛ إذ إن المركز يحتوي أجنحة جديدة للتصوير التشخيصي والتي ستضيف خدمات فريدة من نوعها للمراجعين، بفضل قدراتها التشخيصية عالية الدقة واستخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتدشين هذه الأجهزة يأتي انطلاقًا من حرص المجموعة على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، فعلى الرغم من مرور العالم بجائحة كورونا وصعوبة تأمين وتجهيز مثل هذه الأجهزة؛ فإن فريق الهندسة الطبية بالمجموعة وفريق شركة سيمنز نَجَحَا في تنفيذ المشروع في وقت قياسي محدد.

ومن أبرز الأجنحة التي تمت إضافتها، أحدث جهاز MRI، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola-BioMatrix، التي تساعد الجهاز على فهم كل مريض على حدة (بناء على عمر المريض وعلاماته الحيوية والمنطقة المراد فحصها). وتقنيات أخرى متقدمة مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol وجميع هذه التقنيات تُقلل مدة الفحص وتزيد دقة التشخيص في نفس الوقت، وضمان بيئة مريحة خلال فترة فحص الرنين المغناطيسي؛ مما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض، كما تم أيضًا دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص؛ ليتسنى للمراجع متابعة برامج ومشاهد ثقافية وترفيهية أثناء الإجراء.

كذلك شملت خطة تطوير مركز الطب النووي، إضافة جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET، والذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع القدرة على تخصيص الفحص لكل مراجع على حدة بناءً على التفصيل التشريحي للجسم. كما يحتوي أيضًا على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعيSymbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، بالإضافة إلى تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة.

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن مركز التصوير التشخيصي يقدم خدمات عديدة في بيئة مثالية خالية من الآلام؛ كفحوصات الأورام، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل، والأعصاب، والمسالك البولية، وأمراض الكلى، والغدد الصماء، والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلام المفاصل المزمنة.

وفي تصريح خاص قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن المجموعة نجحت في أن تضع لنفسها مكانًا مرموقًا بين مزودي الخدمة الصحية وتقدم نموذجًا صحيًّا متفردًا بامتياز، تستفيد من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل هذا المستشفى الرقمي للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

مستشفى سليمان الحبيب الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يدشن أحدث مركز لتقنيات التصوير التشخيصي والنووي
سبق

أقيم أمس حفل تدشين أحدث مركز لخدمات التصوير التشخيصي والطب النووي الرقمي والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. جاء ذلك بحضور ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والمهندس ميشال عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز بالسعودية وعدد من المسؤولين؛ إذ إن المركز يحتوي أجنحة جديدة للتصوير التشخيصي والتي ستضيف خدمات فريدة من نوعها للمراجعين، بفضل قدراتها التشخيصية عالية الدقة واستخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتدشين هذه الأجهزة يأتي انطلاقًا من حرص المجموعة على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، فعلى الرغم من مرور العالم بجائحة كورونا وصعوبة تأمين وتجهيز مثل هذه الأجهزة؛ فإن فريق الهندسة الطبية بالمجموعة وفريق شركة سيمنز نَجَحَا في تنفيذ المشروع في وقت قياسي محدد.

ومن أبرز الأجنحة التي تمت إضافتها، أحدث جهاز MRI، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola-BioMatrix، التي تساعد الجهاز على فهم كل مريض على حدة (بناء على عمر المريض وعلاماته الحيوية والمنطقة المراد فحصها). وتقنيات أخرى متقدمة مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol وجميع هذه التقنيات تُقلل مدة الفحص وتزيد دقة التشخيص في نفس الوقت، وضمان بيئة مريحة خلال فترة فحص الرنين المغناطيسي؛ مما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض، كما تم أيضًا دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص؛ ليتسنى للمراجع متابعة برامج ومشاهد ثقافية وترفيهية أثناء الإجراء.

كذلك شملت خطة تطوير مركز الطب النووي، إضافة جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET، والذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع القدرة على تخصيص الفحص لكل مراجع على حدة بناءً على التفصيل التشريحي للجسم. كما يحتوي أيضًا على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعيSymbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، بالإضافة إلى تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة.

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن مركز التصوير التشخيصي يقدم خدمات عديدة في بيئة مثالية خالية من الآلام؛ كفحوصات الأورام، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل، والأعصاب، والمسالك البولية، وأمراض الكلى، والغدد الصماء، والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلام المفاصل المزمنة.

وفي تصريح خاص قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن المجموعة نجحت في أن تضع لنفسها مكانًا مرموقًا بين مزودي الخدمة الصحية وتقدم نموذجًا صحيًّا متفردًا بامتياز، تستفيد من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل هذا المستشفى الرقمي للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:08 PM

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يدشن أحدث مركز لتقنيات التصوير التشخيصي والنووي

بالتعاون مع شركة SIEMENS.. الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقيم أمس حفل تدشين أحدث مركز لخدمات التصوير التشخيصي والطب النووي الرقمي والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. جاء ذلك بحضور ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والمهندس ميشال عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز بالسعودية وعدد من المسؤولين؛ إذ إن المركز يحتوي أجنحة جديدة للتصوير التشخيصي والتي ستضيف خدمات فريدة من نوعها للمراجعين، بفضل قدراتها التشخيصية عالية الدقة واستخدامها لتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتدشين هذه الأجهزة يأتي انطلاقًا من حرص المجموعة على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، فعلى الرغم من مرور العالم بجائحة كورونا وصعوبة تأمين وتجهيز مثل هذه الأجهزة؛ فإن فريق الهندسة الطبية بالمجموعة وفريق شركة سيمنز نَجَحَا في تنفيذ المشروع في وقت قياسي محدد.

ومن أبرز الأجنحة التي تمت إضافتها، أحدث جهاز MRI، الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث يشتمل على تقنية الذكاء الاصطناعي MAGNETOM Sola-BioMatrix، التي تساعد الجهاز على فهم كل مريض على حدة (بناء على عمر المريض وعلاماته الحيوية والمنطقة المراد فحصها). وتقنيات أخرى متقدمة مثل التصوير السريع Advance Acceleration Techniques وتقنية التصوير الديناميكي المرن free-breathing protocol وجميع هذه التقنيات تُقلل مدة الفحص وتزيد دقة التشخيص في نفس الوقت، وضمان بيئة مريحة خلال فترة فحص الرنين المغناطيسي؛ مما ينعكس إيجابًا على تجربة المريض، كما تم أيضًا دمج تقنية Innovision السينمائية الترفيهية داخل غرفة الفحص؛ ليتسنى للمراجع متابعة برامج ومشاهد ثقافية وترفيهية أثناء الإجراء.

كذلك شملت خطة تطوير مركز الطب النووي، إضافة جهاز التصوير البوزيتروني المقطعي Biograph Vision CT Digital Technology PET، والذي يتميز بسرعته ودقته التصويرية العالية للكشف عن الأورام، سواء بمسح كامل للجسم أو أي من أعضائه بأقل جرعة ممكنة من النظائر المشعة، مع القدرة على تخصيص الفحص لكل مراجع على حدة بناءً على التفصيل التشريحي للجسم. كما يحتوي أيضًا على تقنية التشخيص الفوتوني المقطعيSymbia Intevo SPECT-CT والمعروفة بدقتها العالية وسرعتها في التصوير التخصصي، كتصوير عضلة القلب والأوعية الدموية لمراقبة التروية وحركة الدورة الدموية، بالإضافة إلى تشخيص أمراض المسالك البولية المزمنة.

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن مركز التصوير التشخيصي يقدم خدمات عديدة في بيئة مثالية خالية من الآلام؛ كفحوصات الأورام، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض العظام والمفاصل، والأعصاب، والمسالك البولية، وأمراض الكلى، والغدد الصماء، والغدة الدرقية، وكذلك الالتهابات الناتجة عن جراحات المفاصل الصناعية، وأمراض الصرع والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز بإجراءات الأشعة التداخلية التشخيصية والعلاجية كعمل الخزعات وأخذ العينات من الأورام، وحقن المفاصل التلطيفي لآلام المفاصل المزمنة.

وفي تصريح خاص قال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن المجموعة نجحت في أن تضع لنفسها مكانًا مرموقًا بين مزودي الخدمة الصحية وتقدم نموذجًا صحيًّا متفردًا بامتياز، تستفيد من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل هذا المستشفى الرقمي للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.

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