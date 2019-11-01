النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح"

ذكرت أن الفريق عجز عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي

وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.

وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.

وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.

نادي الفتح نادي الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح"
سبق

وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.

وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.

وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:25 PM

صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح"

ذكرت أن الفريق عجز عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
598

وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.

وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.

وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,385
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,824
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,453

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة