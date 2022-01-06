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"السومة" و "الجهني".. أوراق تدعم الأهلي في الجولة 16 من الدوري

تدعم عودة ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ( عمر السومة وزياد الجهني) أوراق مدرب الفريق " هاسي " قبل موقعة الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مشاركة السوري عمر السومة، وزياد الجهني، في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس.


وانضم السومة والجهني إلى التدريبات، بعد إنهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي عقب شفائهما من الإصابة.


واستهل " هاسي "الحصة التدريبية بالتركيز على النواحي اللياقية، حيث أخضع اللاعبين إلى تمارين اعتمدت على السرعة، والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وبعدها طبق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السومة" و "الجهني".. أوراق تدعم الأهلي في الجولة 16 من الدوري
سبق

تدعم عودة ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ( عمر السومة وزياد الجهني) أوراق مدرب الفريق " هاسي " قبل موقعة الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مشاركة السوري عمر السومة، وزياد الجهني، في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس.


وانضم السومة والجهني إلى التدريبات، بعد إنهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي عقب شفائهما من الإصابة.


واستهل " هاسي "الحصة التدريبية بالتركيز على النواحي اللياقية، حيث أخضع اللاعبين إلى تمارين اعتمدت على السرعة، والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وبعدها طبق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز الملعب.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:56 PM

"السومة" و "الجهني".. أوراق تدعم الأهلي في الجولة 16 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تدعم عودة ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي ( عمر السومة وزياد الجهني) أوراق مدرب الفريق " هاسي " قبل موقعة الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مشاركة السوري عمر السومة، وزياد الجهني، في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس.


وانضم السومة والجهني إلى التدريبات، بعد إنهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي عقب شفائهما من الإصابة.


واستهل " هاسي "الحصة التدريبية بالتركيز على النواحي اللياقية، حيث أخضع اللاعبين إلى تمارين اعتمدت على السرعة، والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وبعدها طبق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز الملعب.

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