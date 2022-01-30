متحدث الصحة: منحنى إصابات كورونا في نزول.. نستبشر خيرًا في الأيام القادمة

قال: الطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات كبيرة والقطاع الصحي على أهبة الاستعداد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن منحنى إصابات كورونا في المملكة يتجه نحو النزول، وسيتبع ذلك منحنى الحالات الحرجة في العنايات المركزة واشتراط الجرعة التنشيطية من بعد 1 فبراير 2022 ينطبق على الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: نستبشر خيرًا في الأيام القادمة بنزول منحنى الإصابات الحرجة في #المملكة.

وتابع: أكثر من 56 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم، وأكثر من 23.6 مليون شخص تلقوا الجرعتين والطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات كبيرة، والقطاع الصحي على أهبة الاستعداد.