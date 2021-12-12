"مرور الرياض": هذه حقيقة اصطدام مركبة بغرفة للصرافة.. ونتج منها وفاة وإصابتان

كشف "مرور الرياض" عن مباشرة حادث مركبة، اصطدمت بواجهة مبنى تجاري في حي الروابي، نتج منه وفاة مواطن وإصابة اثنين، بينهما قائد المركبة، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية.



جاء ذلك بعد تداوُل مواقع التواصل الاجتماعية خلال الساعات الماضية وقوع حادث مروري باستقرار مركبة داخل مبنى تجاري به عدد من الصرافات عائدة لأحد البنوك.