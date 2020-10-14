النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يطالب "الزكاة" بمضاعفة جهود تحصيل الضريبة من "مشاهير التواصل"

دعا إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة

طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "63" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى بعضهم، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.

كما دعا الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وقال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441 هـ: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص.

وطالب المجلس، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

وقال: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.

وأضاف "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب "الزكاة" بمضاعفة جهود تحصيل الضريبة من "مشاهير التواصل"
سبق

طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "63" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى بعضهم، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.

كما دعا الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وقال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441 هـ: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص.

وطالب المجلس، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

وقال: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.

وأضاف "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
12:37 PM

"الشورى" يطالب "الزكاة" بمضاعفة جهود تحصيل الضريبة من "مشاهير التواصل"

دعا إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,593

طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "63" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى بعضهم، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. جواهر العنزي.

كما دعا الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وقال "الشورى"، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441 هـ: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص.

وطالب المجلس، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

وقال: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.

وأضاف "الشورى"، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ: على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,897
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,467
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,887
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,381

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة