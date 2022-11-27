شرطة جازان تطيح بمقيم لتزويره إقاماتٍ ورخص سير

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.