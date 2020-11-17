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مشاجرة الـ"سروال وفانيلة وثوب نوم" بالمعهد الصناعي بتبوك.. والكاميرات ترصد

وقعت بين 3 شباب وجارٍ استكمال الإجراءات لدى الجهات الأمنية

علمت "سبق" أن ثلاثة شباب دخلوا المعهد الصناعي الثانوي بتبوك وقت صلاة الظهر؛ وذلك لوجود خلاف بينهم وبين أحد الطلاب، وقد حاول حارس الأمن منعهم، قبل أن يبلغ الشرطة التي تولت ملف الواقعة.

ووفقاً لمقطع فيديو قصير تم تداوله اليوم فقد أظهر التصوير أحدهم يرتدي ثوب نوم ويحمل عصا، وآخر بـ"سروال وفانيلة"، وحمل الفيديو الذي وثق من داخل المعهد عبارات نابية.

يأتي هذا فيما أكد أحد المسؤولين بالمعهد لـ"سبق" أنه تم رصدهم بالكاميرات وهم ليسوا طلاباً بالمعهد، ويجري استكمال الإجراءات لدى الجهات الأمنية، مبيناً أنه لا توجد إصابات.

المعهد الصناعي بتبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاجرة الـ"سروال وفانيلة وثوب نوم" بالمعهد الصناعي بتبوك.. والكاميرات ترصد
سبق

علمت "سبق" أن ثلاثة شباب دخلوا المعهد الصناعي الثانوي بتبوك وقت صلاة الظهر؛ وذلك لوجود خلاف بينهم وبين أحد الطلاب، وقد حاول حارس الأمن منعهم، قبل أن يبلغ الشرطة التي تولت ملف الواقعة.

ووفقاً لمقطع فيديو قصير تم تداوله اليوم فقد أظهر التصوير أحدهم يرتدي ثوب نوم ويحمل عصا، وآخر بـ"سروال وفانيلة"، وحمل الفيديو الذي وثق من داخل المعهد عبارات نابية.

يأتي هذا فيما أكد أحد المسؤولين بالمعهد لـ"سبق" أنه تم رصدهم بالكاميرات وهم ليسوا طلاباً بالمعهد، ويجري استكمال الإجراءات لدى الجهات الأمنية، مبيناً أنه لا توجد إصابات.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:48 PM

مشاجرة الـ"سروال وفانيلة وثوب نوم" بالمعهد الصناعي بتبوك.. والكاميرات ترصد

وقعت بين 3 شباب وجارٍ استكمال الإجراءات لدى الجهات الأمنية

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بدر الجبل - تبوك
0
74

علمت "سبق" أن ثلاثة شباب دخلوا المعهد الصناعي الثانوي بتبوك وقت صلاة الظهر؛ وذلك لوجود خلاف بينهم وبين أحد الطلاب، وقد حاول حارس الأمن منعهم، قبل أن يبلغ الشرطة التي تولت ملف الواقعة.

ووفقاً لمقطع فيديو قصير تم تداوله اليوم فقد أظهر التصوير أحدهم يرتدي ثوب نوم ويحمل عصا، وآخر بـ"سروال وفانيلة"، وحمل الفيديو الذي وثق من داخل المعهد عبارات نابية.

يأتي هذا فيما أكد أحد المسؤولين بالمعهد لـ"سبق" أنه تم رصدهم بالكاميرات وهم ليسوا طلاباً بالمعهد، ويجري استكمال الإجراءات لدى الجهات الأمنية، مبيناً أنه لا توجد إصابات.

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