لمدة 5 أيام.. توقُّف ضخ المياه عن بعض أحياء جدة الاثنين المقبل

لمدة 5 أيام.. توقُّف ضخ المياه عن بعض أحياء جدة الاثنين المقبل
لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع "صاري"
أعلنت شركة المياه الوطنية توقُّف ضخ المياه يوم الاثنين المقبل، لمدة خمسة أيام، بشكل مؤقت في بعض أحياء مدينة جدة؛ وذلك لعزل خط مياه لاكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع شارع طريق صاري.
وبينت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل " تويتر" أنه "سيكون هناك توقُّف مؤقت لضخ المياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي؛ وذلك لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري، وتنفيذ أعمال عزل خط مياه، وذلك لمدة ٥ أيام بدءًا من الاثنين القادم".
لمدة 5 أيام.. توقُّف ضخ المياه عن بعض أحياء جدة الاثنين المقبل
سعود الدعجانيسبق2020-11-13
أعلنت شركة المياه الوطنية توقُّف ضخ المياه يوم الاثنين المقبل، لمدة خمسة أيام، بشكل مؤقت في بعض أحياء مدينة جدة؛ وذلك لعزل خط مياه لاكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع شارع طريق صاري.
وبينت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل " تويتر" أنه "سيكون هناك توقُّف مؤقت لضخ المياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي؛ وذلك لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري، وتنفيذ أعمال عزل خط مياه، وذلك لمدة ٥ أيام بدءًا من الاثنين القادم".
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:15 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:24 PM
لمدة 5 أيام.. توقُّف ضخ المياه عن بعض أحياء جدة الاثنين المقبل
لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع "صاري"
أعلنت شركة المياه الوطنية توقُّف ضخ المياه يوم الاثنين المقبل، لمدة خمسة أيام، بشكل مؤقت في بعض أحياء مدينة جدة؛ وذلك لعزل خط مياه لاكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع شارع طريق صاري.
وبينت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل " تويتر" أنه "سيكون هناك توقُّف مؤقت لضخ المياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي؛ وذلك لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري، وتنفيذ أعمال عزل خط مياه، وذلك لمدة ٥ أيام بدءًا من الاثنين القادم".