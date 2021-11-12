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"التعاون" و"الحزم" يخوضان مواجهة ودية استعداداً لاستئناف المسابقات الكروية

يخوض فريق التعاون الأول لكرة القدم، ونظيره الحزم مباراة تجريبية، بعد غد الأحد، على ملعب الرس، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا".

وواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تمارينه اليومية بقيادة جوزيه جوميز، حيث كثف المدرب البرتغالي من التدريبات اللياقية والفنية، من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية.

وواصل ثلاثي الحراسة في الفريق كاسيوأنجوس، ومعتز البقعاوي، ومحمد الضليفع، تمارينهم الاعتيادية رفقة مدرب الحراس.

وفي الجانب الآخر واصل فريق الحزم تحضيراته من خلال تمارينه اليومية، حيث ركز الجهاز الفني على التمرير والتمركز ولعب الكرة من لمسة واحدة.

ويحل التعاون ضيفاً على الباطن الأحد 21 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف الحزم نظيره الاتفاق في ذات اليوم لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على التعاون صاحب المركز الثاني عشر والذي يملك الرصيد النقطي ذاته.

التعاون الحزم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التعاون" و"الحزم" يخوضان مواجهة ودية استعداداً لاستئناف المسابقات الكروية
سبق

يخوض فريق التعاون الأول لكرة القدم، ونظيره الحزم مباراة تجريبية، بعد غد الأحد، على ملعب الرس، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا".

وواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تمارينه اليومية بقيادة جوزيه جوميز، حيث كثف المدرب البرتغالي من التدريبات اللياقية والفنية، من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية.

وواصل ثلاثي الحراسة في الفريق كاسيوأنجوس، ومعتز البقعاوي، ومحمد الضليفع، تمارينهم الاعتيادية رفقة مدرب الحراس.

وفي الجانب الآخر واصل فريق الحزم تحضيراته من خلال تمارينه اليومية، حيث ركز الجهاز الفني على التمرير والتمركز ولعب الكرة من لمسة واحدة.

ويحل التعاون ضيفاً على الباطن الأحد 21 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف الحزم نظيره الاتفاق في ذات اليوم لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على التعاون صاحب المركز الثاني عشر والذي يملك الرصيد النقطي ذاته.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
11:30 PM

"التعاون" و"الحزم" يخوضان مواجهة ودية استعداداً لاستئناف المسابقات الكروية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض فريق التعاون الأول لكرة القدم، ونظيره الحزم مباراة تجريبية، بعد غد الأحد، على ملعب الرس، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا".

وواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تمارينه اليومية بقيادة جوزيه جوميز، حيث كثف المدرب البرتغالي من التدريبات اللياقية والفنية، من خلال تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية.

وواصل ثلاثي الحراسة في الفريق كاسيوأنجوس، ومعتز البقعاوي، ومحمد الضليفع، تمارينهم الاعتيادية رفقة مدرب الحراس.

وفي الجانب الآخر واصل فريق الحزم تحضيراته من خلال تمارينه اليومية، حيث ركز الجهاز الفني على التمرير والتمركز ولعب الكرة من لمسة واحدة.

ويحل التعاون ضيفاً على الباطن الأحد 21 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف الحزم نظيره الاتفاق في ذات اليوم لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على التعاون صاحب المركز الثاني عشر والذي يملك الرصيد النقطي ذاته.

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