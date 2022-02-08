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‫ الجراح عائض.. يعاند البتر يوميًّا

وثَّق حساب مركز التواصل الحكومي قصة الدكتور عائض الشهراني؛ الطبيب السعودي بمستشفى عسير المركزي، الذي قضى أكثر من 25 سنة في إجراء عمليات جراحية لتقويم الأطراف وتعديل التشوهات، وأسهم مع فريقه الطبي في إنقاذ أكثر من 300 طرف، كان مقررًا لها البتر في أماكن أخرى، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتخصصة في جراحات العظام، وبواسطة الجهاز الحلقي "الإليزاروف".

وتناول الفيلم الوثائقي القصير المنشور على منصات التواصل الحكومي الاجتماعي، نماذج لمصابين سابقين وحاليين كادوا أن يفقدوا أطرافهم بسبب حوادث مرورية وإصابات حرب، وتمت عمليات علاجهم وعادت إليهم أطرافهم على يد الدكتور عائض الشهراني وفريقه الطبي؛ إذ عبروا عن امتنانهم وشكرهم للدكتور عائض ولمستشفى عسير، بعدما أعاد لهم الأمل والحياة، بعد اليأس من الشفاء.

ويعد الدكتور عائض الشهراني من أشهر الجراحين السعوديين في تخصص جراحات العظام والتطويل، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، والزمالة السعودية لجراحة العظام، بالإضافة إلى زمالة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وزمالة مستشفى شاريتيه بألمانيا، وزمالة كلية الجراحين الأمريكية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم جراحات العظام بمستشفى عسير منذ 13 عامًا.

يذكر أن فيلم "لا داعي للبتر" يأتي ضمن سلسلة قصص وفيديوهات بعنوان "البطولة البيضاء" ينتجها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تسليط الضوء على التضحيات البطولية في القطاعات الصحية، وإبراز المنجزات الصحية، وكفاءة الخدمات الطبية في قوالب سينمائية.

رابط القصة: https://twitter.com/cgcsaudi/status/1490630187842781190?s=21

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫ الجراح عائض.. يعاند البتر يوميًّا
سبق

وثَّق حساب مركز التواصل الحكومي قصة الدكتور عائض الشهراني؛ الطبيب السعودي بمستشفى عسير المركزي، الذي قضى أكثر من 25 سنة في إجراء عمليات جراحية لتقويم الأطراف وتعديل التشوهات، وأسهم مع فريقه الطبي في إنقاذ أكثر من 300 طرف، كان مقررًا لها البتر في أماكن أخرى، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتخصصة في جراحات العظام، وبواسطة الجهاز الحلقي "الإليزاروف".

وتناول الفيلم الوثائقي القصير المنشور على منصات التواصل الحكومي الاجتماعي، نماذج لمصابين سابقين وحاليين كادوا أن يفقدوا أطرافهم بسبب حوادث مرورية وإصابات حرب، وتمت عمليات علاجهم وعادت إليهم أطرافهم على يد الدكتور عائض الشهراني وفريقه الطبي؛ إذ عبروا عن امتنانهم وشكرهم للدكتور عائض ولمستشفى عسير، بعدما أعاد لهم الأمل والحياة، بعد اليأس من الشفاء.

ويعد الدكتور عائض الشهراني من أشهر الجراحين السعوديين في تخصص جراحات العظام والتطويل، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، والزمالة السعودية لجراحة العظام، بالإضافة إلى زمالة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وزمالة مستشفى شاريتيه بألمانيا، وزمالة كلية الجراحين الأمريكية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم جراحات العظام بمستشفى عسير منذ 13 عامًا.

يذكر أن فيلم "لا داعي للبتر" يأتي ضمن سلسلة قصص وفيديوهات بعنوان "البطولة البيضاء" ينتجها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تسليط الضوء على التضحيات البطولية في القطاعات الصحية، وإبراز المنجزات الصحية، وكفاءة الخدمات الطبية في قوالب سينمائية.

رابط القصة: https://twitter.com/cgcsaudi/status/1490630187842781190?s=21

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
06:10 PM

‫ الجراح عائض.. يعاند البتر يوميًّا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
5,187

وثَّق حساب مركز التواصل الحكومي قصة الدكتور عائض الشهراني؛ الطبيب السعودي بمستشفى عسير المركزي، الذي قضى أكثر من 25 سنة في إجراء عمليات جراحية لتقويم الأطراف وتعديل التشوهات، وأسهم مع فريقه الطبي في إنقاذ أكثر من 300 طرف، كان مقررًا لها البتر في أماكن أخرى، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتخصصة في جراحات العظام، وبواسطة الجهاز الحلقي "الإليزاروف".

وتناول الفيلم الوثائقي القصير المنشور على منصات التواصل الحكومي الاجتماعي، نماذج لمصابين سابقين وحاليين كادوا أن يفقدوا أطرافهم بسبب حوادث مرورية وإصابات حرب، وتمت عمليات علاجهم وعادت إليهم أطرافهم على يد الدكتور عائض الشهراني وفريقه الطبي؛ إذ عبروا عن امتنانهم وشكرهم للدكتور عائض ولمستشفى عسير، بعدما أعاد لهم الأمل والحياة، بعد اليأس من الشفاء.

ويعد الدكتور عائض الشهراني من أشهر الجراحين السعوديين في تخصص جراحات العظام والتطويل، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، والزمالة السعودية لجراحة العظام، بالإضافة إلى زمالة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وزمالة مستشفى شاريتيه بألمانيا، وزمالة كلية الجراحين الأمريكية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم جراحات العظام بمستشفى عسير منذ 13 عامًا.

يذكر أن فيلم "لا داعي للبتر" يأتي ضمن سلسلة قصص وفيديوهات بعنوان "البطولة البيضاء" ينتجها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تسليط الضوء على التضحيات البطولية في القطاعات الصحية، وإبراز المنجزات الصحية، وكفاءة الخدمات الطبية في قوالب سينمائية.

رابط القصة: https://twitter.com/cgcsaudi/status/1490630187842781190?s=21

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