احتفل مدير الإعلام الجامعي بجامعة حائل خلف حمود الهديرس وشقيقه "عبدالعزيز" بزواجهما، مساء اليوم الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بحائل بحضور عدد من أعيان ووجهاء ومسؤولي المنطقة.
"الهديرس" وشقيقه يحتفلان بزواجهما في حائل
احتفل مدير الإعلام الجامعي بجامعة حائل خلف حمود الهديرس وشقيقه "عبدالعزيز" بزواجهما، مساء اليوم الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بحائل بحضور عدد من أعيان ووجهاء ومسؤولي المنطقة.
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"الهديرس" وشقيقه يحتفلان بزواجهما في حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-15
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:19 PM
"الهديرس" وشقيقه يحتفلان بزواجهما في حائل
احتفل مدير الإعلام الجامعي بجامعة حائل خلف حمود الهديرس وشقيقه "عبدالعزيز" بزواجهما، مساء اليوم الخميس، في إحدى قاعات الأفراح بحائل بحضور عدد من أعيان ووجهاء ومسؤولي المنطقة.
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