"العدل": تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام

الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاملات الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل، تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر بوابة "ناجز"، التي كانت مدتها ثلاثة أشهر؛ لتصبح سارية الصلاحية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات، مرتفعة ومنخفضة المخاطر؛ مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق عبر كتابات العدل أو الموثقين.

وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونيًّا، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة، وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون بحد أقصى مدته عام.