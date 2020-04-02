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الشرقية.. استحداث 3 أسواق مؤقتة للخضار والفاكهة في الخبر والدمام

حرصًا على صحة وسلامة مرتاديها من الزحام الذي تشهده خلال الفترة الحالية

قررت أمانة المنطقة الشرقية افتتاح ثلاثة أسواق "مؤقتة" للخضار والفاكهة في كلٍ من الدمام والخبر، اعتباراً من غد الجمعة، على أن يتم بعدها افتتاح أسواق "مؤقتة" جديدة للخضار والفاكهة في منطقة شرق وغرب الدمام.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي أن هذا التوجيه يأتي حرصًا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من الزحام التي تشهده خلال الفترة الحالية، وكذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال افتتاح أسواق مؤقتة في الخبر والدمام لخدمة المتسوقين بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق المركزية والتي تحرص الأمانة على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس .

ولفتت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت الأمانة إن الأسواق الثلاثة الجديدة "المؤقتة" ستعمل على تخفيف الزحام على الأسواق المركزية، التي بدورها ستخدم الأهالي في الخبر ومناطق شرق وغرب الدمام، وأن الأسواق المؤقتة ستتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، وترفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه، التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية، كما ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للراغبين في العمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

فيروس كورونا الجديد أمانة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. استحداث 3 أسواق مؤقتة للخضار والفاكهة في الخبر والدمام
سبق

قررت أمانة المنطقة الشرقية افتتاح ثلاثة أسواق "مؤقتة" للخضار والفاكهة في كلٍ من الدمام والخبر، اعتباراً من غد الجمعة، على أن يتم بعدها افتتاح أسواق "مؤقتة" جديدة للخضار والفاكهة في منطقة شرق وغرب الدمام.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي أن هذا التوجيه يأتي حرصًا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من الزحام التي تشهده خلال الفترة الحالية، وكذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال افتتاح أسواق مؤقتة في الخبر والدمام لخدمة المتسوقين بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق المركزية والتي تحرص الأمانة على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس .

ولفتت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت الأمانة إن الأسواق الثلاثة الجديدة "المؤقتة" ستعمل على تخفيف الزحام على الأسواق المركزية، التي بدورها ستخدم الأهالي في الخبر ومناطق شرق وغرب الدمام، وأن الأسواق المؤقتة ستتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، وترفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه، التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية، كما ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للراغبين في العمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:09 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:45 PM

الشرقية.. استحداث 3 أسواق مؤقتة للخضار والفاكهة في الخبر والدمام

حرصًا على صحة وسلامة مرتاديها من الزحام الذي تشهده خلال الفترة الحالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قررت أمانة المنطقة الشرقية افتتاح ثلاثة أسواق "مؤقتة" للخضار والفاكهة في كلٍ من الدمام والخبر، اعتباراً من غد الجمعة، على أن يتم بعدها افتتاح أسواق "مؤقتة" جديدة للخضار والفاكهة في منطقة شرق وغرب الدمام.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي أن هذا التوجيه يأتي حرصًا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من الزحام التي تشهده خلال الفترة الحالية، وكذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال افتتاح أسواق مؤقتة في الخبر والدمام لخدمة المتسوقين بشكل أفضل وتخفيف الزحام على الأسواق المركزية والتي تحرص الأمانة على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفيروس .

ولفتت إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت الأمانة إن الأسواق الثلاثة الجديدة "المؤقتة" ستعمل على تخفيف الزحام على الأسواق المركزية، التي بدورها ستخدم الأهالي في الخبر ومناطق شرق وغرب الدمام، وأن الأسواق المؤقتة ستتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، وترفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه، التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية، كما ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للراغبين في العمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

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