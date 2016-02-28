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شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية "السعودية" و"الأمريكية" بالطائف

"التنين" يهدف للتدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية "السعودية" و"الأمريكية" بالطائف
سبق

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
08:11 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:39 PM

شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية "السعودية" و"الأمريكية" بالطائف

"التنين" يهدف للتدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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2,830

انطلقت اليوم مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية .

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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