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"صحة مكة" وقنصل باكستان يناقشان شؤون العمرة والحج لهذا العام

في لقاء تم الاطلاع فيه على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، قنصل ومدير عام مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان لدى المملكة السيد أبرار أحمد مرزا، وعددًا من مسؤولي الجانبين؛ لمناقشة شؤون الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنه جرت مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الباكستانيين؛ حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لصحة الإنسان سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

ونوه العتيبي إلى جهود باكستان بالتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصها على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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"صحة مكة" وقنصل باكستان يناقشان شؤون العمرة والحج لهذا العام
سبق

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، قنصل ومدير عام مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان لدى المملكة السيد أبرار أحمد مرزا، وعددًا من مسؤولي الجانبين؛ لمناقشة شؤون الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنه جرت مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الباكستانيين؛ حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لصحة الإنسان سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

ونوه العتيبي إلى جهود باكستان بالتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصها على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
07:50 PM

"صحة مكة" وقنصل باكستان يناقشان شؤون العمرة والحج لهذا العام

في لقاء تم الاطلاع فيه على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، قنصل ومدير عام مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان لدى المملكة السيد أبرار أحمد مرزا، وعددًا من مسؤولي الجانبين؛ لمناقشة شؤون الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أنه جرت مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الباكستانيين؛ حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لصحة الإنسان سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

ونوه العتيبي إلى جهود باكستان بالتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصها على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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