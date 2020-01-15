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الرياض تتخطى "باريس ولندن" في انخفاض الحرارة.. سجلت هذه الدرجة

جاءت التأثيرات نتيجة الموجة القطبية.. و"الحصيني" وجّه تحذيراته

تخطت الرياض، صباح اليوم، كلًّا من: باريس ولندن في انخفاض درجات الحرارة؛ حيث سجلت أربع درجات مئوية، بينما سجلت المدينتان الأوروبيتان 10 و12 درجة مئوية؛ حيث تأثرت بالموجة القطبية التي ضربت معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية وتكوّن على إثرها الصقيع.

وحذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من أن الأيام القادمة ستكون أشدَّ برودة، وقال: من المتوقع أن تشهد المملكة موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم، وهذه الموجة التي من المتوقع أن تستمرّ أيامًا عدة ذات منشأ قطبي.

وأضاف: بالنسبة لليوم الأربعاء يُتوقَّع أن يكون أول نجوم الشبط التي تأخذنا في موجة برد متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من الأيام السابقة.

وأردف: من المعلوم أن الشبط مظنّة البرد، خاصة إذا كانت مهب الرياح مقبلة من القطب الشمالي أو منطقة سيبيريا في روسيا؛ فهذه عادة تسجل درجات متدنية؛ ولذلك احتاطوا لأنفسكم بالنسبة لمعظم مناطق السعودية.

وتوقع "الحصيني" أن تؤثر الموجة في جميع مناطق السعودية، وأن يتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب، وهي من الموجات شبه القوية.

وقال: ربما نشاهد في الأيام المقبلة موجات برد مشابهة لها، أو أكثر، ولا يستغرب ذلك؛ فنحن لا نزال نعيش في منتصف فصل الشتاء، وليس في منتصف البرد.

وأضاف: البرد والشتاء يختلفان؛ فما زال يتبقى الشبط والعقرب الأولى والثانية؛ وبالتالي احتاطوا لأنفسكم.

الرياض باريس حالة الطقس الأرصاد انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتخطى "باريس ولندن" في انخفاض الحرارة.. سجلت هذه الدرجة
سبق

تخطت الرياض، صباح اليوم، كلًّا من: باريس ولندن في انخفاض درجات الحرارة؛ حيث سجلت أربع درجات مئوية، بينما سجلت المدينتان الأوروبيتان 10 و12 درجة مئوية؛ حيث تأثرت بالموجة القطبية التي ضربت معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية وتكوّن على إثرها الصقيع.

وحذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من أن الأيام القادمة ستكون أشدَّ برودة، وقال: من المتوقع أن تشهد المملكة موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم، وهذه الموجة التي من المتوقع أن تستمرّ أيامًا عدة ذات منشأ قطبي.

وأضاف: بالنسبة لليوم الأربعاء يُتوقَّع أن يكون أول نجوم الشبط التي تأخذنا في موجة برد متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من الأيام السابقة.

وأردف: من المعلوم أن الشبط مظنّة البرد، خاصة إذا كانت مهب الرياح مقبلة من القطب الشمالي أو منطقة سيبيريا في روسيا؛ فهذه عادة تسجل درجات متدنية؛ ولذلك احتاطوا لأنفسكم بالنسبة لمعظم مناطق السعودية.

وتوقع "الحصيني" أن تؤثر الموجة في جميع مناطق السعودية، وأن يتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب، وهي من الموجات شبه القوية.

وقال: ربما نشاهد في الأيام المقبلة موجات برد مشابهة لها، أو أكثر، ولا يستغرب ذلك؛ فنحن لا نزال نعيش في منتصف فصل الشتاء، وليس في منتصف البرد.

وأضاف: البرد والشتاء يختلفان؛ فما زال يتبقى الشبط والعقرب الأولى والثانية؛ وبالتالي احتاطوا لأنفسكم.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:36 PM

الرياض تتخطى "باريس ولندن" في انخفاض الحرارة.. سجلت هذه الدرجة

جاءت التأثيرات نتيجة الموجة القطبية.. و"الحصيني" وجّه تحذيراته

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قاسم الخبراني - الرياض
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18,876

تخطت الرياض، صباح اليوم، كلًّا من: باريس ولندن في انخفاض درجات الحرارة؛ حيث سجلت أربع درجات مئوية، بينما سجلت المدينتان الأوروبيتان 10 و12 درجة مئوية؛ حيث تأثرت بالموجة القطبية التي ضربت معظم مناطق المملكة خلال الفترة الماضية وتكوّن على إثرها الصقيع.

وحذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من أن الأيام القادمة ستكون أشدَّ برودة، وقال: من المتوقع أن تشهد المملكة موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم، وهذه الموجة التي من المتوقع أن تستمرّ أيامًا عدة ذات منشأ قطبي.

وأضاف: بالنسبة لليوم الأربعاء يُتوقَّع أن يكون أول نجوم الشبط التي تأخذنا في موجة برد متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من الأيام السابقة.

وأردف: من المعلوم أن الشبط مظنّة البرد، خاصة إذا كانت مهب الرياح مقبلة من القطب الشمالي أو منطقة سيبيريا في روسيا؛ فهذه عادة تسجل درجات متدنية؛ ولذلك احتاطوا لأنفسكم بالنسبة لمعظم مناطق السعودية.

وتوقع "الحصيني" أن تؤثر الموجة في جميع مناطق السعودية، وأن يتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب، وهي من الموجات شبه القوية.

وقال: ربما نشاهد في الأيام المقبلة موجات برد مشابهة لها، أو أكثر، ولا يستغرب ذلك؛ فنحن لا نزال نعيش في منتصف فصل الشتاء، وليس في منتصف البرد.

وأضاف: البرد والشتاء يختلفان؛ فما زال يتبقى الشبط والعقرب الأولى والثانية؛ وبالتالي احتاطوا لأنفسكم.

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