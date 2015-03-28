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في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض المؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

"العبدالعالي" يتناول خريطة الإصابات الأسبوعية وأبرز الاستفسارات الشائعة

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 15 شعبان المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض المؤشرات الوبائية والخدمات الصحية
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 15 شعبان المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
12:23 AM

في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. استعراض المؤشرات الوبائية والخدمات الصحية

"العبدالعالي" يتناول خريطة الإصابات الأسبوعية وأبرز الاستفسارات الشائعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,802

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 15 شعبان المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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