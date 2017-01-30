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"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق.. 775 إصابة جديدة و5 وفيات و1317 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618922 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 5 وفيات جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13041؛ فيما تم تسجيل 1317 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590857 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 15024 مصابًا، منهم 171 في غرف العناية المركزة.

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كورونا في العراق.. 775 إصابة جديدة و5 وفيات و1317 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618922 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 5 وفيات جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13041؛ فيما تم تسجيل 1317 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590857 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 15024 مصابًا، منهم 171 في غرف العناية المركزة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:59 PM

كورونا في العراق.. 775 إصابة جديدة و5 وفيات و1317 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618922 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 5 وفيات جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13041؛ فيما تم تسجيل 1317 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590857 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 15024 مصابًا، منهم 171 في غرف العناية المركزة.

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