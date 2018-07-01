الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء

أسفرت المعارك عن سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي

فرضت قوات الجيش الوطني في اليمن، سيطرتها على ‏أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء ‏وسط اليمن.‏

وقال مصدر ميداني: "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في ‏مديرية السوادية، عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".‏

ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من ‏الجيش، وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب ‏الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج ‏الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.‏

وأسفرت المعارك -وفقاً لموقع "26 سبتمبر" ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من ‏عناصرها؛ فيما لاذ الباقون بالفرار.‏