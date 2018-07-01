الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء
أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي
فرضت قوات الجيش الوطني في اليمن، سيطرتها على أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني: "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في مديرية السوادية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".
ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من الجيش، وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.
وأسفرت المعارك -وفقاً لموقع "26 سبتمبر" الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من عناصرها؛ فيما لاذ الباقون بالفرار.
الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-01
فرضت قوات الجيش الوطني في اليمن، سيطرتها على أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني: "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في مديرية السوادية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".
ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من الجيش، وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.
وأسفرت المعارك -وفقاً لموقع "26 سبتمبر" الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من عناصرها؛ فيما لاذ الباقون بالفرار.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:42 AM
الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء
أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي
فرضت قوات الجيش الوطني في اليمن، سيطرتها على أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني: "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في مديرية السوادية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".
ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من الجيش، وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.
وأسفرت المعارك -وفقاً لموقع "26 سبتمبر" الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من عناصرها؛ فيما لاذ الباقون بالفرار.