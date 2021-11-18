مجهولون يسرقون كابلاً كهربائيًا من تحت الأرض لاستراحة جنوبي الطائف

قاموا بأعمال حفر تتبعًا لأسلاكه عبر المنطقة المحيطة والتي تم سحبها كاملةً

سرق مجهولون كابلاً كهربائيًا، وذلك عن طريق انتزاع أسلاكه من العداد ومن ثم مواصلة سحبه عن طريق الأرض المجاورة لاستراحة في أحد أودية جنوب الطائف، حيث قاموا بأعمال حفر تتبعًا لأسلاك الكيبل عبر الأرض المحيطة والتي تم سحبها كاملةً.

وكان صاحب الاستراحة الواقعة في أحد الأودية جنوبي الطائف، قد تفاجأ في يومٍ سابق بانتزاع وسرقة الكيبل الكهربائي والذي يبلغ طوله قُرابة الـ 25 مترًا بعد إغلاق العداد الرئيس للاستراحة، فيما ذكرت معلومات أن الجُناة المجهولين كانوا قد ارتقوا من أعلى مركبة تقف بجانب الاستراحة منذُ فترة طويلة وهي خربة، ومن ثم قفزوا لداخل الاستراحة كما تُؤكده الآثار التي وجدت.

وكانت الجهات الأمنية بالطائف ممثلةً في مركز الشرطة الذي تقع الاستراحة في حدوده قد باشر الحادثة ووقف على حيثياتها، كما تم توثيق الحادثة عن طريق فريق من الأدلة الجنائية، ويجري حاليًا متابعة القضية والبحث عن الجُناة.

يُشار إلى أن جُملة من السرقات شهدتها المنطقة وتحديدًا بالوادي المعني جنوبي الطائف، غالبيتها تخصصت في نزع وسرقة الكيابل الكهربائية من منازل مهجورة، واستراحات، ومقار سكن للعمال، سجلتها الشرطة ووثقتها، وما زالت قيد المتابعة، في الوقت الذي ينشد فيه الأهالي الأمن بتكثيف إجراءاته والوصول لهؤلاء الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة لتطبيق الأنظمة حيالهم.