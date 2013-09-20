توقع خبير الطقس صالح الشيخي تأثر منطقة مكة المكرمة بحالة جوية تبدأ من الغد وتستمر بشكل مبدئي إلى يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة مكة، وتتمثل في مرتفعات المنطقة ومنحدراتها الغربية وصولاً إلى السواحل ومدينة جدة. وذكر "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر" تفاصيل الحالة قائلاً: فيما يخص الحالة الجوية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد التي تبدأ من اليوم الاثنين 20 سبتمبر حتى ‎الجمعة 24 ‎سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة ‎مكة، أتوقع أن تشمل المرتفعات في بداية الحالة ثم تتحول الأفضلية للمنحدرات والتهم غرباً وتصل للسواحل. وأضاف: المرتفعات تشمل ‎الطائف ‎-الهدا -‎الحلقة، ‎عشيرة ومحيطهم شمالاً وجنوباً، ومتوقع أن تتميز بحبات البرد كذلك على ‎المحمدية، ‎السر، ‎الوسام ‎الوهط ‎الشفا ‎ثمالة ومحيطهم. ثم تنتقل إلى شرق ‎مكة وطريق ‎السيل وطريق ‎نعمان وجبالها، وكبكب والتي متوقع أن تبدأ منها شدة الرياح الهابطة. ثم تشمل ‎مكة المكرمة كمدينة ‎وجعرانة، ونواحي المشاعر المقدسة ‎منى ‎وعرفة ومحيطهم، كذلك نواحي الأودية والحرات شمال مكة وشرقها، كما تشمل ‎الشرائع ‎والزيمة ‎والصدر ‎والبجيدي و‎أم الراكة ‎ودفاق ‎والمحمدية ‎والبيضاء و‎إيدام ‎ويلملم و‎الرنيفة، وصولاً إلى ‎أضم مروراً بقرى تهامة ميسان. وتابع: كذلك متوقع أن تمتد الحالة إلى ‎طريق الخواجات ‎والجموم ‎والشميسي ‎وبحرة، ثم تصل إلى ‎جدة بأمطار متوسطة ومتفرقة؛ وتسبقها رياح هابطة نشطة وسريعة مثيرة للغبار قادمة من الشرق، كذلك قد نشاهد البرق ليلاً متباعدة زمنياً على جدة وشرقها وبمحيط ‎مكة. واعتبر "الشيخي" الحالة حملية وتضاريسية، وتتزامن مع نقاط هامة أحدها دعم موجة شرقية بحيث تصادف الاعتدال الخريفي وتعمل على تغذية مباشرة للمنطقة عمودياً، ولم يستبعد المفاجآت والمتغيرات السريعة؛ مهيباً بالجميع متابعة المركز الوطني ورسائل المدني والإنذار المبكر بشكل يومي. وحول من يسأل عن الموجة الشرقية الرئيسية بأول أكتوبر؛ قال "الشيخي": أرى أنها حتى الآن قد تعزل منطقة مكة المكرمة عن التفاعلات ما عدا أقصى جنوبها، وترتكز على الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب الوسطى، ولإثبات من الآن ولكن أعتبره تصورًا مبدئيًا بناءً على المعطيات الحالية والتي مؤكد أنها ستتغير بنسب مختلفة.

من اليوم حتى الجمعة.. مكة المكرمة على موعد جديد مع الحالة المطرية عبدالرزاق البجالي سبق 2021-09-20 توقع خبير الطقس صالح الشيخي تأثر منطقة مكة المكرمة بحالة جوية تبدأ من الغد وتستمر بشكل مبدئي إلى يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة مكة، وتتمثل في مرتفعات المنطقة ومنحدراتها الغربية وصولاً إلى السواحل ومدينة جدة.



وذكر "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر" تفاصيل الحالة قائلاً: فيما يخص الحالة الجوية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد التي تبدأ من اليوم الاثنين 20 سبتمبر حتى ‎الجمعة 24 ‎سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة ‎مكة، أتوقع أن تشمل المرتفعات في بداية الحالة ثم تتحول الأفضلية للمنحدرات والتهم غرباً وتصل للسواحل.



وأضاف: المرتفعات تشمل ‎الطائف ‎-الهدا -‎الحلقة، ‎عشيرة ومحيطهم شمالاً وجنوباً، ومتوقع أن تتميز بحبات البرد كذلك على ‎المحمدية، ‎السر، ‎الوسام ‎الوهط ‎الشفا ‎ثمالة ومحيطهم. ثم تنتقل إلى شرق ‎مكة وطريق ‎السيل وطريق ‎نعمان وجبالها، وكبكب والتي متوقع أن تبدأ منها شدة الرياح الهابطة. ثم تشمل ‎مكة المكرمة كمدينة ‎وجعرانة، ونواحي المشاعر المقدسة ‎منى ‎وعرفة ومحيطهم، كذلك نواحي الأودية والحرات شمال مكة وشرقها، كما تشمل ‎الشرائع ‎والزيمة ‎والصدر ‎والبجيدي و‎أم الراكة ‎ودفاق ‎والمحمدية ‎والبيضاء و‎إيدام ‎ويلملم و‎الرنيفة، وصولاً إلى ‎أضم مروراً بقرى تهامة ميسان.



وتابع: كذلك متوقع أن تمتد الحالة إلى ‎طريق الخواجات ‎والجموم ‎والشميسي ‎وبحرة، ثم تصل إلى ‎جدة بأمطار متوسطة ومتفرقة؛ وتسبقها رياح هابطة نشطة وسريعة مثيرة للغبار قادمة من الشرق، كذلك قد نشاهد البرق ليلاً متباعدة زمنياً على جدة وشرقها وبمحيط ‎مكة.



واعتبر "الشيخي" الحالة حملية وتضاريسية، وتتزامن مع نقاط هامة أحدها دعم موجة شرقية بحيث تصادف الاعتدال الخريفي وتعمل على تغذية مباشرة للمنطقة عمودياً، ولم يستبعد المفاجآت والمتغيرات السريعة؛ مهيباً بالجميع متابعة المركز الوطني ورسائل المدني والإنذار المبكر بشكل يومي.



وحول من يسأل عن الموجة الشرقية الرئيسية بأول أكتوبر؛ قال "الشيخي": أرى أنها حتى الآن قد تعزل منطقة مكة المكرمة عن التفاعلات ما عدا أقصى جنوبها، وترتكز على الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب الوسطى، ولإثبات من الآن ولكن أعتبره تصورًا مبدئيًا بناءً على المعطيات الحالية والتي مؤكد أنها ستتغير بنسب مختلفة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 05:01 PM

من اليوم حتى الجمعة.. مكة المكرمة على موعد جديد مع الحالة المطرية "الشيخي" يهيب بالجميع متابعة المركز الوطني ورسائل المدني والإنذار المبكر بشكل يومي





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توقع خبير الطقس صالح الشيخي تأثر منطقة مكة المكرمة بحالة جوية تبدأ من الغد وتستمر بشكل مبدئي إلى يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة مكة، وتتمثل في مرتفعات المنطقة ومنحدراتها الغربية وصولاً إلى السواحل ومدينة جدة.



وذكر "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر" تفاصيل الحالة قائلاً: فيما يخص الحالة الجوية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد التي تبدأ من اليوم الاثنين 20 سبتمبر حتى ‎الجمعة 24 ‎سبتمبر 2021م والتي تؤثر على أجزاء من منطقة ‎مكة، أتوقع أن تشمل المرتفعات في بداية الحالة ثم تتحول الأفضلية للمنحدرات والتهم غرباً وتصل للسواحل.



وأضاف: المرتفعات تشمل ‎الطائف ‎-الهدا -‎الحلقة، ‎عشيرة ومحيطهم شمالاً وجنوباً، ومتوقع أن تتميز بحبات البرد كذلك على ‎المحمدية، ‎السر، ‎الوسام ‎الوهط ‎الشفا ‎ثمالة ومحيطهم. ثم تنتقل إلى شرق ‎مكة وطريق ‎السيل وطريق ‎نعمان وجبالها، وكبكب والتي متوقع أن تبدأ منها شدة الرياح الهابطة. ثم تشمل ‎مكة المكرمة كمدينة ‎وجعرانة، ونواحي المشاعر المقدسة ‎منى ‎وعرفة ومحيطهم، كذلك نواحي الأودية والحرات شمال مكة وشرقها، كما تشمل ‎الشرائع ‎والزيمة ‎والصدر ‎والبجيدي و‎أم الراكة ‎ودفاق ‎والمحمدية ‎والبيضاء و‎إيدام ‎ويلملم و‎الرنيفة، وصولاً إلى ‎أضم مروراً بقرى تهامة ميسان.



وتابع: كذلك متوقع أن تمتد الحالة إلى ‎طريق الخواجات ‎والجموم ‎والشميسي ‎وبحرة، ثم تصل إلى ‎جدة بأمطار متوسطة ومتفرقة؛ وتسبقها رياح هابطة نشطة وسريعة مثيرة للغبار قادمة من الشرق، كذلك قد نشاهد البرق ليلاً متباعدة زمنياً على جدة وشرقها وبمحيط ‎مكة.



واعتبر "الشيخي" الحالة حملية وتضاريسية، وتتزامن مع نقاط هامة أحدها دعم موجة شرقية بحيث تصادف الاعتدال الخريفي وتعمل على تغذية مباشرة للمنطقة عمودياً، ولم يستبعد المفاجآت والمتغيرات السريعة؛ مهيباً بالجميع متابعة المركز الوطني ورسائل المدني والإنذار المبكر بشكل يومي.



وحول من يسأل عن الموجة الشرقية الرئيسية بأول أكتوبر؛ قال "الشيخي": أرى أنها حتى الآن قد تعزل منطقة مكة المكرمة عن التفاعلات ما عدا أقصى جنوبها، وترتكز على الجنوبية والجنوبية الغربية وجنوب الوسطى، ولإثبات من الآن ولكن أعتبره تصورًا مبدئيًا بناءً على المعطيات الحالية والتي مؤكد أنها ستتغير بنسب مختلفة.