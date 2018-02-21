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لقطتان عفويتان خلال العرضة السعودية تلجمان قنوات قطر وتكذِّبان قصصها الخرافية

نسجوا قصصًا خيالية وخصصوا عشرات البرامج لبث الفُرقة.. وفشلوا كالعادة

ألجمت صورتان، التقطتهما عدسات المصورين البارحة، خلال حفل العرضة السعودية، أفواه القنوات والمواقع الإلكترونية المملوكة لقطر، التي حاولت بشتى الوسائل زرع الشقاق داخل السعودية، ونسج القصص الخيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها السعودية منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن محاولات الإعلام الشيطاني باءت بالفشل كالعادة.

الاحتفال الذي أُقيم ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" شهد حضورًا كبيرًا، تقدمهم خادم الحرمين الشريفين، الذي شارك في العرضة برفقة الأمراء، وكان لافتًا وجود الأميرَيْن متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، وحديثهما الباسم مع الملك سلمان، ومشاركتهما العرضة السعودية التي استمرت ساعات.

المغرد الشهير ابن عويد علّق على اللقطتين بتغريدة على حسابه التويتري، وقال: "ملايين الدولارات، ومئات التقارير الصحفية، ومئات البرامج التي خصصت بالساعات.. جميع ما سبق تم نسفه بصورتين".

وأضاف: "‏لن يتعلم الأعداء مما سبق، وسوف يستمرون؛ لأنهم لم يفهموا بعد، ولم يستوعبوا طبيعة تربية هذه الأسرة الكريمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقطتان عفويتان خلال العرضة السعودية تلجمان قنوات قطر وتكذِّبان قصصها الخرافية
سبق

ألجمت صورتان، التقطتهما عدسات المصورين البارحة، خلال حفل العرضة السعودية، أفواه القنوات والمواقع الإلكترونية المملوكة لقطر، التي حاولت بشتى الوسائل زرع الشقاق داخل السعودية، ونسج القصص الخيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها السعودية منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن محاولات الإعلام الشيطاني باءت بالفشل كالعادة.

الاحتفال الذي أُقيم ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" شهد حضورًا كبيرًا، تقدمهم خادم الحرمين الشريفين، الذي شارك في العرضة برفقة الأمراء، وكان لافتًا وجود الأميرَيْن متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، وحديثهما الباسم مع الملك سلمان، ومشاركتهما العرضة السعودية التي استمرت ساعات.

المغرد الشهير ابن عويد علّق على اللقطتين بتغريدة على حسابه التويتري، وقال: "ملايين الدولارات، ومئات التقارير الصحفية، ومئات البرامج التي خصصت بالساعات.. جميع ما سبق تم نسفه بصورتين".

وأضاف: "‏لن يتعلم الأعداء مما سبق، وسوف يستمرون؛ لأنهم لم يفهموا بعد، ولم يستوعبوا طبيعة تربية هذه الأسرة الكريمة".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:49 AM

لقطتان عفويتان خلال العرضة السعودية تلجمان قنوات قطر وتكذِّبان قصصها الخرافية

نسجوا قصصًا خيالية وخصصوا عشرات البرامج لبث الفُرقة.. وفشلوا كالعادة

A A A
محمد حضاض - الرياض
76
188,417

ألجمت صورتان، التقطتهما عدسات المصورين البارحة، خلال حفل العرضة السعودية، أفواه القنوات والمواقع الإلكترونية المملوكة لقطر، التي حاولت بشتى الوسائل زرع الشقاق داخل السعودية، ونسج القصص الخيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها السعودية منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن محاولات الإعلام الشيطاني باءت بالفشل كالعادة.

الاحتفال الذي أُقيم ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" شهد حضورًا كبيرًا، تقدمهم خادم الحرمين الشريفين، الذي شارك في العرضة برفقة الأمراء، وكان لافتًا وجود الأميرَيْن متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، وحديثهما الباسم مع الملك سلمان، ومشاركتهما العرضة السعودية التي استمرت ساعات.

المغرد الشهير ابن عويد علّق على اللقطتين بتغريدة على حسابه التويتري، وقال: "ملايين الدولارات، ومئات التقارير الصحفية، ومئات البرامج التي خصصت بالساعات.. جميع ما سبق تم نسفه بصورتين".

وأضاف: "‏لن يتعلم الأعداء مما سبق، وسوف يستمرون؛ لأنهم لم يفهموا بعد، ولم يستوعبوا طبيعة تربية هذه الأسرة الكريمة".

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