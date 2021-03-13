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"البيئة" تطلق سجل المربي عبر منصة "أنعام بلس" لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

يشمل البيانات الشخصية وأعداد وأنواع الحيوانات وموقع المزرعة وسجل التحصينات

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "سجل المربي" من خلال منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمتة خدمات الثروة الحيوانية وإتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل - عن بعد - وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق "سجل المربي" عبر "أنعام بلس" يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتستهدف منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، كما تحوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

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"البيئة" تطلق سجل المربي عبر منصة "أنعام بلس" لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "سجل المربي" من خلال منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمتة خدمات الثروة الحيوانية وإتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل - عن بعد - وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق "سجل المربي" عبر "أنعام بلس" يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتستهدف منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، كما تحوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
11:51 AM

"البيئة" تطلق سجل المربي عبر منصة "أنعام بلس" لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

يشمل البيانات الشخصية وأعداد وأنواع الحيوانات وموقع المزرعة وسجل التحصينات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة "سجل المربي" من خلال منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمتة خدمات الثروة الحيوانية وإتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل - عن بعد - وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق "سجل المربي" عبر "أنعام بلس" يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتستهدف منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، كما تحوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

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