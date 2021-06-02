حرم إبراهيم بن سعيد إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله زوجة المربي الفاضل الأستاذ إبراهيم بن سعد بن سعيد مدير مدرسة النهضة الابتدائية بأبها سابقًا، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وموتى المسلمين، وتم دفنها والصلاة عليها بمقبرة مشيع بأبها.

والفقيدة- رحمها الله- من المشهود لها في أعمال البر وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في موازين حسناتها.

ولتقديم واجب العزاء بمنزل الأستاذ إبراهيم بجوار مسجد العيد بحي مشيع بأبها.

وعلى جوال الأستاذ إبراهيم: 0504737763