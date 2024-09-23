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مصرع مقيم ثلاثيني غرقًا داخل تجمُّع مائي شرق محافظة جدة

تم استدعاء الأدلة الجنائية للمشاركة في التحقيق في الحادث

لقي مقيم مصرعه غرقًا مساء أمس داخل تجمع مائي شرق محافظة جدة، وتمكَّن رجال الإنقاذ بالدفاع المدني من انتشال الجثمان من عمق المياه بعد أن فارق الحياة.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء أمس الأحد، يفيد باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وأضاف العقيد "سرحان" بأنه عند وصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي، تشير إلى أنها لمقيم، وتأكدت المعلومات المتوافرة لدى الفِرق بأن يكون الشخص داخل المسطح المائي؛ فتم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠م إلى مربعات، حُدد من خلالها الأولوية في عمليات البحث، وتدرج العمل من نقطة الصفر لموقع العثور على المستلزمات دخولاً بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي أثناء عمليات البحث.

وتابع: استمرت فرق الإنقاذ في أعمال تمشيط المنطقة على إضاءة عربات الإنارة التابعة لمدني جدة في عمق يتراوح بين ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.


واختتم بأنه تم استدعاء الأدلة الجنائية لموقع الحادث للمشاركة في التحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة ملابسات الحادث، وسُلم فيما بعد للجهات المختصة.

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مصرع مقيم ثلاثيني غرقًا داخل تجمُّع مائي شرق محافظة جدة
سبق

لقي مقيم مصرعه غرقًا مساء أمس داخل تجمع مائي شرق محافظة جدة، وتمكَّن رجال الإنقاذ بالدفاع المدني من انتشال الجثمان من عمق المياه بعد أن فارق الحياة.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء أمس الأحد، يفيد باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وأضاف العقيد "سرحان" بأنه عند وصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي، تشير إلى أنها لمقيم، وتأكدت المعلومات المتوافرة لدى الفِرق بأن يكون الشخص داخل المسطح المائي؛ فتم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠م إلى مربعات، حُدد من خلالها الأولوية في عمليات البحث، وتدرج العمل من نقطة الصفر لموقع العثور على المستلزمات دخولاً بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي أثناء عمليات البحث.

وتابع: استمرت فرق الإنقاذ في أعمال تمشيط المنطقة على إضاءة عربات الإنارة التابعة لمدني جدة في عمق يتراوح بين ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.


واختتم بأنه تم استدعاء الأدلة الجنائية لموقع الحادث للمشاركة في التحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة ملابسات الحادث، وسُلم فيما بعد للجهات المختصة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:02 AM

مصرع مقيم ثلاثيني غرقًا داخل تجمُّع مائي شرق محافظة جدة

تم استدعاء الأدلة الجنائية للمشاركة في التحقيق في الحادث

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عبدالله الراجحي - جدة
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لقي مقيم مصرعه غرقًا مساء أمس داخل تجمع مائي شرق محافظة جدة، وتمكَّن رجال الإنقاذ بالدفاع المدني من انتشال الجثمان من عمق المياه بعد أن فارق الحياة.

وتفصيلاً، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ مساء أمس الأحد، يفيد باشتباه سقوط شخص داخل مستنقع مائي بأحد روافد الأودية شرق المحافظة.

وأضاف العقيد "سرحان" بأنه عند وصول فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي لموقع البلاغ تم العثور على مستلزمات وملابس على ضفة المسطح المائي، تشير إلى أنها لمقيم، وتأكدت المعلومات المتوافرة لدى الفِرق بأن يكون الشخص داخل المسطح المائي؛ فتم على الفور تقسيم مساحة المسطح البالغة ٢٥٠ * ٢٠٠م إلى مربعات، حُدد من خلالها الأولوية في عمليات البحث، وتدرج العمل من نقطة الصفر لموقع العثور على المستلزمات دخولاً بزاوية عمل للبحث عن الشخص بالمستنقع حسب التيار المائي أثناء عمليات البحث.

وتابع: استمرت فرق الإنقاذ في أعمال تمشيط المنطقة على إضاءة عربات الإنارة التابعة لمدني جدة في عمق يتراوح بين ٨ و٩م على مساحة المسطح المائي، وبعد عمليات بحث وتمشيط داخل المياه تم العثور على الشخص بعمق يصل إلى ٥م عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وتبيّن أنه في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة.


واختتم بأنه تم استدعاء الأدلة الجنائية لموقع الحادث للمشاركة في التحقيق مع المختصين بالدفاع المدني لمعرفة ملابسات الحادث، وسُلم فيما بعد للجهات المختصة.

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