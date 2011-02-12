سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد الوفيات 910,373.
الولايات المتحدة تسجّل 202,001 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد الوفيات 910,373.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 202,001 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 202,001 إصابة جديدة و2,869 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: فقد وصل عدد الإصابات إلى 77,179,255، فيما بلغ عدد الوفيات 910,373.