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السعودية تشارك أمريكا في تطوير طائرات بدون طيار بتقنيات حديثة

من خلال إبرام صفقة تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران

تشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية "UAVOS" في تطوير الطائرات بدون طيار في تطوير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار .

وقال موقع "ائيروسبيس تيستنق انترناشيونال": صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار "Saker Medium Altitude Long " تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهدف من المشروع هو إعادة تصميم وتحسين ميزات أنظمة الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والتكامل والاستقلالية والملاحة والاتصالات، ومعالجة أجهزة الاستشعار ونظام الحرب الإلكترونية المضادة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم "Saker-1C" لأداء المراقبة طويلة الأمد وتتبع الاتصالات وعمليات البحث والإنقاذ، ويمكن أن تحمل حمولات متنوعة مع طيران لمدة 30 ساعة والوصول إلى ارتفاع 23 ألف قدم سرعة طيران قصوى تبلغ 110 عقود.

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السعودية تشارك أمريكا في تطوير طائرات بدون طيار بتقنيات حديثة
سبق

تشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية "UAVOS" في تطوير الطائرات بدون طيار في تطوير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار .

وقال موقع "ائيروسبيس تيستنق انترناشيونال": صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار "Saker Medium Altitude Long " تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهدف من المشروع هو إعادة تصميم وتحسين ميزات أنظمة الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والتكامل والاستقلالية والملاحة والاتصالات، ومعالجة أجهزة الاستشعار ونظام الحرب الإلكترونية المضادة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم "Saker-1C" لأداء المراقبة طويلة الأمد وتتبع الاتصالات وعمليات البحث والإنقاذ، ويمكن أن تحمل حمولات متنوعة مع طيران لمدة 30 ساعة والوصول إلى ارتفاع 23 ألف قدم سرعة طيران قصوى تبلغ 110 عقود.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:30 PM

السعودية تشارك أمريكا في تطوير طائرات بدون طيار بتقنيات حديثة

من خلال إبرام صفقة تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران

A A A
خالد علي - الرياض
1
7,314

تشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية "UAVOS" في تطوير الطائرات بدون طيار في تطوير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار .

وقال موقع "ائيروسبيس تيستنق انترناشيونال": صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار "Saker Medium Altitude Long " تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهدف من المشروع هو إعادة تصميم وتحسين ميزات أنظمة الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والتكامل والاستقلالية والملاحة والاتصالات، ومعالجة أجهزة الاستشعار ونظام الحرب الإلكترونية المضادة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم "Saker-1C" لأداء المراقبة طويلة الأمد وتتبع الاتصالات وعمليات البحث والإنقاذ، ويمكن أن تحمل حمولات متنوعة مع طيران لمدة 30 ساعة والوصول إلى ارتفاع 23 ألف قدم سرعة طيران قصوى تبلغ 110 عقود.

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