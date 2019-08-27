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"دعوة خميس مشيط" تستضيف 3 جمعيات بمحافظة محايل عسير

بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والتواصل المثمر والمستمر

استقبلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط ثلاث جمعيات دعوية لتبادل الخبرات والتجارب، وقد شارك في اللقاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل عسير، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمضة، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمسيجيد.

وبيّن مدير جمعية الدعوة والإرشاد بخميس مشيط، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى التواصل المثمر والمستمر، كذلك رفع مستوى كفاءة أداء العاملين في الجمعيات الدعوية لزيادة إنتاجيتهم وبمنحهم فرصة لإقامة وحضور دورات متخصصة في مجال العمل الدعوي.

من جانب آخر، عبّر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن الشهري عن سعادته بهذا الملتقى وشرف التنظيم من قِبل جمعية الدعوة بخميس مشيط، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف فيما بين الجمعيات، وفتح القنوات أمام الجمعيات الأخرى للاستفادة من خبرات بعضها.

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"دعوة خميس مشيط" تستضيف 3 جمعيات بمحافظة محايل عسير
سبق

استقبلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط ثلاث جمعيات دعوية لتبادل الخبرات والتجارب، وقد شارك في اللقاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل عسير، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمضة، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمسيجيد.

وبيّن مدير جمعية الدعوة والإرشاد بخميس مشيط، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى التواصل المثمر والمستمر، كذلك رفع مستوى كفاءة أداء العاملين في الجمعيات الدعوية لزيادة إنتاجيتهم وبمنحهم فرصة لإقامة وحضور دورات متخصصة في مجال العمل الدعوي.

من جانب آخر، عبّر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن الشهري عن سعادته بهذا الملتقى وشرف التنظيم من قِبل جمعية الدعوة بخميس مشيط، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف فيما بين الجمعيات، وفتح القنوات أمام الجمعيات الأخرى للاستفادة من خبرات بعضها.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:50 AM

"دعوة خميس مشيط" تستضيف 3 جمعيات بمحافظة محايل عسير

بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والتواصل المثمر والمستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط ثلاث جمعيات دعوية لتبادل الخبرات والتجارب، وقد شارك في اللقاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل عسير، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمضة، وجمعية الدعوة والإرشاد بالمسيجيد.

وبيّن مدير جمعية الدعوة والإرشاد بخميس مشيط، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى التواصل المثمر والمستمر، كذلك رفع مستوى كفاءة أداء العاملين في الجمعيات الدعوية لزيادة إنتاجيتهم وبمنحهم فرصة لإقامة وحضور دورات متخصصة في مجال العمل الدعوي.

من جانب آخر، عبّر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن الشهري عن سعادته بهذا الملتقى وشرف التنظيم من قِبل جمعية الدعوة بخميس مشيط، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف فيما بين الجمعيات، وفتح القنوات أمام الجمعيات الأخرى للاستفادة من خبرات بعضها.

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