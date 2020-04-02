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"قرقاش": يجب الجمع بين وقاية المجتمع ومواصلة العمل

أكد ضرورة أن يكون الشعار "عطاء في العمل وبقاء بالمنزل"

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة"، لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وكتب "قرقاش"، على "تويتر"، اليوم الخميس: أزمة فيروس "كورونا" أزمة صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية حيوية.

وشدد على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكناً.

وأضاف: عطاء في عملي وسلامة في بيتي.. يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال، ولا بد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في الإمارات 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينهم حالتا وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة" 940 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

فيروس كورونا الجديد أنور قرقاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": يجب الجمع بين وقاية المجتمع ومواصلة العمل
سبق

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة"، لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وكتب "قرقاش"، على "تويتر"، اليوم الخميس: أزمة فيروس "كورونا" أزمة صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية حيوية.

وشدد على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكناً.

وأضاف: عطاء في عملي وسلامة في بيتي.. يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال، ولا بد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في الإمارات 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينهم حالتا وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة" 940 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:45 PM

"قرقاش": يجب الجمع بين وقاية المجتمع ومواصلة العمل

أكد ضرورة أن يكون الشعار "عطاء في العمل وبقاء بالمنزل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة"، لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وكتب "قرقاش"، على "تويتر"، اليوم الخميس: أزمة فيروس "كورونا" أزمة صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية حيوية.

وشدد على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكناً.

وأضاف: عطاء في عملي وسلامة في بيتي.. يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال، ولا بد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، في الإمارات 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينهم حالتا وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة" 940 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

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