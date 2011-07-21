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"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

تستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني  توزيع 200 ألف مظلة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.
وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.


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"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.
وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.


21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:42 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:27 PM

"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

تستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني  توزيع 200 ألف مظلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.
وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.


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