وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج. وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-21 وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.

وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.







21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 01:42 PM

اخر تعديل 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 04:27 PM

"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن تستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة





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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.

وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.





