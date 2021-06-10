النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

"بنك الدم بحائل" يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية

نفذ أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم وصرف أكثر من 1900 وحدة خلال 5 شهور

حصل بنك الدم الإقليمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI) لعام 2021، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

وتفصيلاً، قام بنك الدم الإقليمي بصحة حائل، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مايو 2021 بعمل أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم، وصرف أكثر من 1900 وحدة دم، كما حصل البنك على أكثر من 1500 وحدة تبرع بالدم، ونفذ البنك 8 حملات للتبرع بالدم، وتأمين جهاز عد الخلايا البيضاء في وحدات الدم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بنك الدم بحائل" يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية
سبق

حصل بنك الدم الإقليمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI) لعام 2021، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

وتفصيلاً، قام بنك الدم الإقليمي بصحة حائل، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مايو 2021 بعمل أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم، وصرف أكثر من 1900 وحدة دم، كما حصل البنك على أكثر من 1500 وحدة تبرع بالدم، ونفذ البنك 8 حملات للتبرع بالدم، وتأمين جهاز عد الخلايا البيضاء في وحدات الدم.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:54 PM

"بنك الدم بحائل" يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية

نفذ أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم وصرف أكثر من 1900 وحدة خلال 5 شهور

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
42

حصل بنك الدم الإقليمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI) لعام 2021، وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.

وتفصيلاً، قام بنك الدم الإقليمي بصحة حائل، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مايو 2021 بعمل أكثر من 23 ألف فحص وحدات دم، وصرف أكثر من 1900 وحدة دم، كما حصل البنك على أكثر من 1500 وحدة تبرع بالدم، ونفذ البنك 8 حملات للتبرع بالدم، وتأمين جهاز عد الخلايا البيضاء في وحدات الدم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,480
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة