احتفل ناصر منصور مفرح آل علي المدخلي، أحد منسوبي تعليم جازان، بتخرج ابنه الدكتور "أحمد" في كلية الطب والجراحة العامة بكلية ابن سينا الأهلية.
وتلقّى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
"المدخلي" يحتفل بتخرج ابنه في كلية الطب
احتفل ناصر منصور مفرح آل علي المدخلي، أحد منسوبي تعليم جازان، بتخرج ابنه الدكتور "أحمد" في كلية الطب والجراحة العامة بكلية ابن سينا الأهلية.
وتلقّى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
اعلان
"المدخلي" يحتفل بتخرج ابنه في كلية الطبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-30
احتفل ناصر منصور مفرح آل علي المدخلي، أحد منسوبي تعليم جازان، بتخرج ابنه الدكتور "أحمد" في كلية الطب والجراحة العامة بكلية ابن سينا الأهلية.
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
09:58 PM
"المدخلي" يحتفل بتخرج ابنه في كلية الطب
احتفل ناصر منصور مفرح آل علي المدخلي، أحد منسوبي تعليم جازان، بتخرج ابنه الدكتور "أحمد" في كلية الطب والجراحة العامة بكلية ابن سينا الأهلية.
وتلقّى "المدخلي" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
11,474
2.5 مليار ..
30 يناير
13,298
91 مليار ..
29 يناير
30,840
70 مليار ..
26 أكتوبر
31,742
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية
عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار
علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى
عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري
غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز
خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"
حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل
سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!
محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030
محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!
عبدالمحسن الحارثي