النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" عن جرعة "الباراسيتامول" المناسبة للطفل: يحدّدها الوزن والتركيز

آمن إذا استُخدم بطريقة صحيحة وأيّ جرعة زائدة قد ينتج عنها تسمّم دوائي يسبّب تلفاً للكبد

يعد دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعاً لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين، وهو آمن وفعّال في حال استُخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب، إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمّم دوائي يسبّب تلفاً للكبد.

ويُوجد الباراسيتامول بأشكال صيدلانية عدة، منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول).

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول، مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمّم الناتجة من الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكّد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفلٍ لآخر، وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام "حاسبة جرعة الباراسيتامول" في الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

وعند استخدام الباراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدّده الصيدلي.

وتشدّد "الهيئة" على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحدّدة، أي إنه في حال أن الجرعة المحدّدة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدّد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكّد أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني أمراضاً في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية؛ كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام "تيقظ" الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت حملة توعوية عن دواء باراسيتامول عبر جميع منصّاتها الإلكترونية وفي عددٍ من مراكز الترفيه الخاصّة بالأطفال، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عن الاستخدام الآمن لهذا الدواء، كما دشّنت صفحةً في موقعها الإلكتروني، خاصة بالحملة، تحتوي على دليل توعوي للباراسيتامول والأطفال ومواد ومعلومات تعريفية متنوّعة، ويمكن زياراتها من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenesscampaign/78550.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" عن جرعة "الباراسيتامول" المناسبة للطفل: يحدّدها الوزن والتركيز
سبق

يعد دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعاً لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين، وهو آمن وفعّال في حال استُخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب، إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمّم دوائي يسبّب تلفاً للكبد.

ويُوجد الباراسيتامول بأشكال صيدلانية عدة، منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول).

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول، مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمّم الناتجة من الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكّد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفلٍ لآخر، وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام "حاسبة جرعة الباراسيتامول" في الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

وعند استخدام الباراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدّده الصيدلي.

وتشدّد "الهيئة" على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحدّدة، أي إنه في حال أن الجرعة المحدّدة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدّد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكّد أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني أمراضاً في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية؛ كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام "تيقظ" الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت حملة توعوية عن دواء باراسيتامول عبر جميع منصّاتها الإلكترونية وفي عددٍ من مراكز الترفيه الخاصّة بالأطفال، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عن الاستخدام الآمن لهذا الدواء، كما دشّنت صفحةً في موقعها الإلكتروني، خاصة بالحملة، تحتوي على دليل توعوي للباراسيتامول والأطفال ومواد ومعلومات تعريفية متنوّعة، ويمكن زياراتها من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenesscampaign/78550.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

"الغذاء والدواء" عن جرعة "الباراسيتامول" المناسبة للطفل: يحدّدها الوزن والتركيز

آمن إذا استُخدم بطريقة صحيحة وأيّ جرعة زائدة قد ينتج عنها تسمّم دوائي يسبّب تلفاً للكبد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,157

يعد دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعاً لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين، وهو آمن وفعّال في حال استُخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب، إذ إن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنها تسمّم دوائي يسبّب تلفاً للكبد.

ويُوجد الباراسيتامول بأشكال صيدلانية عدة، منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، وفيفادول، وأدول، وتايلينول).

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول، مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمّم الناتجة من الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكّد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفلٍ لآخر، وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام "حاسبة جرعة الباراسيتامول" في الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

وعند استخدام الباراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، والقطارة، والغطاء) أو المقياس الذي يحدّده الصيدلي.

وتشدّد "الهيئة" على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحدّدة، أي إنه في حال أن الجرعة المحدّدة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدّد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكّد أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني أمراضاً في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية؛ كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام "تيقظ" الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت حملة توعوية عن دواء باراسيتامول عبر جميع منصّاتها الإلكترونية وفي عددٍ من مراكز الترفيه الخاصّة بالأطفال، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عن الاستخدام الآمن لهذا الدواء، كما دشّنت صفحةً في موقعها الإلكتروني، خاصة بالحملة، تحتوي على دليل توعوي للباراسيتامول والأطفال ومواد ومعلومات تعريفية متنوّعة، ويمكن زياراتها من خلال الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/awarenesscampaign/78550.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة