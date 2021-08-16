جاء ذلك بالتعاون مع مكتب ( وفاء ) بإدارة تعليم منطقة الباحة، وذلك ضمن الشراكة الموقعة بين رئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري.

كما تم تعريف أُسر شهداء الواجب بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة.

قام مركز العمليات الميدانية ٩٩٠ برئاسة أمن الدولة مساء أمس الأحد بتقديم الهدايا العينية لأسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة ١٤٤٢هـ.

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة أحمد العبدالله سبق 2021-08-16 قام مركز العمليات الميدانية ٩٩٠ برئاسة أمن الدولة مساء أمس الأحد بتقديم الهدايا العينية لأسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة ١٤٤٢هـ. كما تم تعريف أُسر شهداء الواجب بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة. جاء ذلك بالتعاون مع مكتب ( وفاء ) بإدارة تعليم منطقة الباحة، وذلك ضمن الشراكة الموقعة بين رئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 12:39 AM

مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة ضمن الشراكة بينه وبين وزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري





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قام مركز العمليات الميدانية ٩٩٠ برئاسة أمن الدولة مساء أمس الأحد بتقديم الهدايا العينية لأسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة ١٤٤٢هـ.

كما تم تعريف أُسر شهداء الواجب بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب ( وفاء ) بإدارة تعليم منطقة الباحة، وذلك ضمن الشراكة الموقعة بين رئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الفكري.