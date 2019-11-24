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جازان بعد "الفجر الماطر".. أنفاس الصبح ترسم صورًا رائعة للمتنزهين والأجواء

فيما جدد "المدني" تحذيراته للجميع بأخذ الحيطة والحذر بناءً على تنبيه "الأرصاد"

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئه العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وتُهيب المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جازان أمطار الفجر الماطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان بعد "الفجر الماطر".. أنفاس الصبح ترسم صورًا رائعة للمتنزهين والأجواء
سبق

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئه العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وتُهيب المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:15 AM

جازان بعد "الفجر الماطر".. أنفاس الصبح ترسم صورًا رائعة للمتنزهين والأجواء

فيما جدد "المدني" تحذيراته للجميع بأخذ الحيطة والحذر بناءً على تنبيه "الأرصاد"

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فهد كاملي - جازان
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2,269

عاشت منطقة جازان، فجر اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئه العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وتُهيب المديرية بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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