الأخضر تحت 16 عاماً يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة العراق

مساء اليوم بملعب الأمير محمد في الأردن

يفتتح المنتخب السعودي تحت 16 لكرة القدم عاماً اليوم الاثنين مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.

ميدانياً، دشن لاعبو الأخضر تدريباتهم مساء أمس الأحد بعد وصولهم للأردن بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والتي تركزت على تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً فنياً بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، ناقشت من خلاله الأمور التنظيمية والفنية واللوجستية والتسويقية والإعلامية بحضور إداري المنتخب عبدالرحمن الشهراني.