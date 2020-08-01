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وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره ببلغاريا

أجرى اتصالاً هاتفياً تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره ببلغاريا
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:08 PM

وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره ببلغاريا

أجرى اتصالاً هاتفياً تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

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