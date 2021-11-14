النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها بلدية العمرة على عدد من المواقع

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرّمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل سلامة، حفاظاً على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرّمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل سلامة، حفاظاً على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
12:51 PM

مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها بلدية العمرة على عدد من المواقع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
419

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرّمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل سلامة، حفاظاً على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,444
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,134
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,154
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة